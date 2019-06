Prerow

In der Gemeinde Prerow ( Landkreis Vorpommern-Rügen) hat ein Blitzeinschlag für einen Brand eines Appartementhauses gesorgt. Während eines Unwetters am frühen Mittwochmorgen gegen 3.20 Uhr geriet der Dachstuhl des Hauses laut Polizei in Brand.

Hälfte der Wohnungen nicht mehr bewohnbar

Menschen wurden dabei nicht verletzt. Vier der acht Einheiten seien nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf mindestens 150 000 Euro beziffert.

RND/dpa