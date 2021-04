Brand im einstigen Seegasthof in Prerow

Prerow

In einem Anbau des einstigen Seegasthofes mit Hotel am Prerower Hafen hat es am Dienstag gebrannt. Der Freiwilligen Feuerwehr Prerow zufolge war das Feuer am Nachmittag ausgebrochen. In der Folge hatten sich die Flammen bis zum Dach durchgefressen. Mitglieder der Feuerwehren – auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Zingst waren vor Ort – öffneten am späteren Nachmittag das Dach, um Glutnester zu löschen. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Der Seegasthof ist im Jahr 2017 verkauft worden. Entstehen soll auf dem Gelände ein Apart-Hotel. Sichtbar getan hat sich seitdem aber nichts. Zuletzt musste sich Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) während der jüngsten Zusammenkunft der Gemeindevertreter Klagen über den Zustand des Grundstücks anhören.

Von Timo Richter