Ahrenshagen-Daskow

Bei einem Brand in Daskow in der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow ist am Montag nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Gegen 15.09 Uhr waren die Feuerwehren in der Region alarmiert worden. Das Dachgeschoss einer Hälfte einer Doppelgarage stand in Flammen. „Der Brand breitete sich auf die andere Hälfte der Garage aus. Das haben wir weitestgehend verhindert“, sagte Einsatzleiter Ralf Magarin, Gemeindewehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Ahrenshagen-Daskow.

Auch verhinderten die Kameraden ein Übergreifen der Flammen auf Doppelhäuser in der direkten Umgebung der Garage. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

Für die Löscharbeiten musste die Landesstraße 22, die gleichzeitig Umleitungsstrecke für die derzeit gesperrte B105 ist, mehr als zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

28 Feuerwehrleute der Feuerwehren aus Ahrenshagen, Pantlitz, Ribnitz, Damgarten und Altenwillershagen waren im Einsatz.

Von Robert Niemeyer