Barth

Dramatische Szenen am Sonntagabend in der Sundischen Straße in Barth: Eine leerstehende Wohnung im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Sundischen Straße 27 brennt. Die Mieter der Wohnung darüber haben nicht mehr die Möglichkeit, sich allein ins Freie zu retten – zu verraucht ist bereits der Treppenaufgang.

67-Jähriger kann sich ins Freie retten, muss aber seine Mutter zurücklassen

Gegen 21.45 Uhr geht bei der Einsatzstelle der Polizei der Notruf ein. Es habe einen lauten Knall gegeben, anschließend eine starke Rauchentwicklung teilt der Anrufer mit. Polizisten sind zuerst am Einsatzort. Zu diesem Zeitpunkt brennt es bereits in der Wohnung im Hochparterre. Dichter Rauch zieht durch das Haus. Dennoch kann sich ein 67-Jähriger mithilfe von Polizisten aus der Wohnung im ersten Obergeschoss über das Treppenhaus retten, wie der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Barth berichtet.

Kurz darauf treffen die Feuerwehrleute der Freiwilligen Wehr der Vinetastadt ein – mit 28 Kräften. Inzwischen stehen zwei Räume der zwar nicht vermieteten aber möblierten Wohnung in Flammen. „Eine Chance, auch die 93-Jährige zu retten, hatten die Polizisten nicht, weil der gesamte Hausflug mittlerweile stark verraucht gewesen ist“, erzählt er.

93-Jährige wird per Drehleiter gerettet

Sofort leiten die Feuerwehrkräfte, die an diesem Abend auch von der Führungsgruppe des Amtes unterstützt werden, die Personenrettung ein. Bedeutet: Unter Atemschutz gehen Kameraden ins Haus. Gleichzeitig beginnen Feuerwehrleute durch ein Fenster im Hinterhof mit den Löscharbeiten. „Gebrannt haben unter anderem Wohnzimmermöbel und Matratzen“, berichtet der Wehrführer.

An der Straße vor dem Haus bringen Rettungskräfte der Wehr die Drehleiter in Position. „Die Frau lag in ihrem Bett, ist wohl pflegebedürftig. Die einzige Möglichkeit, sie ins Freie zu bringen, war über die Drehleiter“, berichtet der Wehrführer. Zu dem Zeitpunkt ist auch diese Wohnung bereits voller Rauch. Die 93-Jährige muss letztlich mit einer schweren Rauchgasvergiftung per Rettungswagen ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht werden. Auch ihr Sohn, obwohl schon frühzeitig aus dem Haus gerettet, muss im Krankenhaus aufgrund einer leichten Rauchgasvergiftung behandelt werden.

Kripo ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung

Den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Barth gelingt es relativ schnell, den Brand unter Kontrolle zu bringen und gegen 22.50 Uhr vollständig zu löschen.. „Aber die Wohnung ist wohl nicht mehr bewohnbar“, schätzt Andreas Koch ein. Die Wohnung der beiden Verletzten hingegen sei „nur“ verqualmt gewesen, weiterer Schaden sei nicht entstanden.

Beziffert könne der entstandene Schaden noch nicht werden, teilt Polizeipressesprecherin Jennifer Fischer mit. Am Montag ist ein Brandursachenermittler vor Ort. Denn nach ersten Erkenntnissen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Wie Jennifer Fischer nach dem Einsatz des Brandursachenermittlers informiert, könne auf alle Fälle ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Es werde davon ausgegangen, dass der Brand vorsätzlich oder fahrlässig verursacht worden sei. „Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung“, berichtet sie.

Obdachloser suchte in der Vergangenheit öfter Unterschlupf in dem Haus

Zur Aufklärung dieser Straftat bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die am Sonntagabend Beobachtungen gemacht haben, die der Aufklärung dienen könnten, werden gebeten, sich im Polizeirevier Barth (Tel. 038231 / 67224), in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache des Landes unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Unbekannt ist der Polizei dieses Objekt scheinbar nicht. „Die Polizei war schon öfter hier“, sagt eine Passantin im Vorbeigehen. Auf Nachfrage bestätigt dies der Leiter des Barther Polizeireviers, Matthias Peter. Hauptsächlich hätten es die Polizisten bei den Einsätzen mit einem Obdachlosen zu tun gehabt. „Er hat in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach Unterschlupf gesucht in diesem Haus, berichtet er.

Von Anja Krüger