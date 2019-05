Ribnitz-Damgarten

Beim Brand einer Doppelhaushälfte in Ribnitz-Damgarten sind am Montagabend drei Menschen leicht verletzt worden. Sie atmeten giftiges Rauchgas ein und wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Das Feuer war am Montagabend in der Küche eines Hauses in der Neuhöfer Straße ausgebrochen und richtete einen Sachschaden von rund 50 000 Euro an. Das Haus war nach dem Feuer unbewohnbar. Wie es zu dem Brand kam, konnten die Behörden noch nicht sagen. Die Ermittlungen der Brandursache laufen noch.

Zur Brandbekämpfung kamen die Freiwilligen Feuerwehren aus Ribnitz, Damgarten, Dierhagen und Klockenhagen zum Einsatz. Insgesamt fuhren zehn Fahrzeuge mit 50 Feuerwehrleuten zu dem Einsatz. Wie Feuerwehrsprecher Berthold Moog berichtete, konnten die Feuerwehrleute aus Damgarten, Dierhagen und Klockenhagen allerdings schnell wieder abrücken. Die Ribnitzer Brandschützer hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Da sie allerdings in der Decke noch nach Glutnestern suchen mussten, war der Einsatz erst gegen 22 Uhr beendet.

Anika Wenning