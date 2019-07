Ribnitz-Damgarten

Bei einem Brand in einer Spielhalle in Ribnitz-Damgarten ( Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am späten Freitagnachmittag ein polizeilich geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro entstanden. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Neubrandenburg am Abend berichtete, seien Mitarbeitern der Spielhalle zunächst Probleme an der elektrischen Anlage aufgefallen. Daraufhin sei ein Elektriker verständigt worden. Er hätte bei der Störungssuche den Brand festgestellt.

Die alarmierten freiwilligen Feuerwehren aus Ribnitz, Damgarten und Klockenhagen konnten den Brand löschen und verhindern, dass sich dieser ausbreitet. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Die Spielhalle in der Sanitzer Straße soll laut Angaben des Inhabers am Sonnabend wieder öffnen.

OZ/dl