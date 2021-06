Brand nahe eines Einfamilienhauses in Ribnitz Damgarten

Ribnitz-Damgarten

Am Donnerstag brannte gegen 11 Uhr in der Schulstraße im Ortsteil Damgarten ein Unterstand für Mülltonnen bei einem Einfamilienhaus. Nach Angaben der Polizei wurde zunächst vermutet, dass nicht nur der Unterstand, sondern das Einfamilienhaus in Flammen stünde.

Jedoch blieben der angrenzende große Schuppen und das Haus von dem Feuer unberührt. Die Kriminalpolizei in Ribnitz-Damgarten sicherte Spuren am Tatort und schließt die Möglichkeit einer Straftat nicht aus. Der Unterstand ist völlig unbrauchbar geworden, der geschätzte Sachschaden beträgt 2000 Euro.

Es wurde niemand verletzt, lediglich kam es während der Löscharbeiten zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen beim Einsatzort.

Von OZ