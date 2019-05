Barth

Die Brandschutzarbeiten in der Nobert-Schule in Barth sind abgeschlossen. Dies teilte Enrico Keller, Sachgebietsleiter Räumliche Planung/Bauverwaltung, bei der Sitzung des Ausschusses für Schule und Soziales am Montagabend mit. Die Sitzung war extra einberufen worden, da es in der vorangegangenen Sitzung im April Kritik seitens der Schulleiterin gegeben hatte. Obwohl die Arbeiten in der Barther Grundschule aus Sicht der Verwaltung fast abgeschlossen seien, hatte Birgit Roßmann vor einem Monat eklatante Mängel aufgezählt, die noch nicht behoben worden seien.

„Es gab Kommunikationsprobleme“, erklärte Enrico Keller. „Die Kommunikation zwischen der Stadt und der Schulleitung muss sich verbessern. Deshalb wird es in Zukunft jeden Monat eine Beratung geben, damit beide Seiten ’up to date’ sind.“ Die angesprochenen Mängel seien in der Zwischenzeit behoben worden und für den 16. Mai sei ein Vor-Ort-Termin mit dem zuständigen Mitarbeiter des Landkreises vereinbart worden. Die Schulleiterin hatte unter anderem kritisiert, dass eine eingebaute Rauchschutztür nicht schließe und somit nicht den nötigen Schutz biete.

Zusätzlich zu den Brandschutzarbeiten sei auch der Amokschutz verbessert worden. So seien im Haus 2 an allen Türen elektronische Schlössel eingebaut worden. „In den Unterrichtszeiten sind die Türen von außen nicht öffenbar. Die Lehrer haben einen Transponder, um die Türen zu öffnen“, erklärte Enrico Keller. Im Flachbau sollen Spione in die Türen eingebaut und Türknaufe von außen angebracht werden. Die fehlenden Rauchmelder im Flachbau würden ebenfalls kurzfristig nachgerüstet.

Ein Problem aus Sicht der Schulleiterin sei das gesperrte Dachgeschoss, das nach Auskunft der Verwaltung auch weiterhin nicht zugänglich ist. Bereits seit rund fünf Jahren kann es aufgrund eines fehlenden zweiten Fluchtweges nicht mehr genutzt werden. „Im kommenden Schuljahr stehen wir vor dem Problem, dass uns zusätzlich Räume für Förderunterricht fehlen“, erklärte Birgit Roßmann. Die Räume im Dachgeschoss würden sich dafür sehr gut eignen. Von den rund 320 Schülern seien derzeit allein 40 bis 45 DaZ-Kinder (Deutsch als Zweitsprache), die außerhalb des regulären Unterrichts gefördert werden müssten. „Natürlich wären die Räume im Obergeschoss nur ein Notbehelf, aber es wäre besser als nichts. Wir brauchen den Platz“, meinte die Schulleiterin. „Ich weiß nicht, wie wir es sonst schaffen sollen.“ Anja Gabriel, Leiterin des Bürgeramtes, versprach, das Thema beim Treffen mit dem Brandschutz-Verantwortlichen des Landkreises am 16. Mai noch einmal anzusprechen.

