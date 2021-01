Brandserie in Ahrenshagen: Garage und Misthaufen gehen in Flammen auf

Ahrenshagen-Daksow

Dauereinsatz für die Feuerwehren in der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow: Sie mussten kurz vor dem Jahresausklang gleich mehrmals nach Ahrenshagen ausrücken und das in Flammen stehende Strohgemisch eines Misthaufens löschen sowie einen Garagenbrand bekämpfen.

Technischer Defekt löste Brand aus

Auf einem privaten Grundstück in Ahrenshagen brannte am Silvesterabend eine Garage. Ausgelöst wurde der Brand laut Polizei durch einen technischen Defekt, der gegen 21 Uhr zu einem Kabelbrand geführt hat. In der Folge fing die Garage Feuer. Die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen alarmierte die Freiwilligen Feuerwehren. Einsatzkräfte aus Ahrenshagen, Damgarten, Pantlitz, Trinwillershagen und Altenwillershagen rückten zur Brandbekämpfung aus. Durch ihr schnelles Eingreifen konnte eine Ausbreitung des Feuers auf den an die Garage angrenzenden Carport und das Wohngebäude verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Den Bewohner gelang es, die Fahrzeuge rechtzeitig aus der Garage zu bringen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 20 000Euro.

Misthaufen brennt auf fünf mal 20 Metern

Bereits einen Tag zuvor meldete die Rettungsleitstelle des Landkreises am 30. Dezember gegen 22.15 Uhr den Feuerwehren, dass es an der Landstraße 22 in Ahrenshagen zu einem Brand einer Strohmiete gekommen sei, und setzte sie in Marsch. Aus bisher ungeklärter Ursache war kurz zuvor hinter einer Rinderstallanlage ein Misthaufen in Brand geraten. Das Strohgemisch stand auf einer Fläche von circa 5 mal 20 Metern in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten das Ausbreiten des Feuers auf die angrenzenden Stallgebäude verhindern. Dadurch waren Tiere und Menschen zu keiner Zeit in Gefahr, teilt die Polizei mit. Die Löscharbeiten waren gegen 0.30 Uhr beendet. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen

Der Brand könnte womöglich gelegt worden sein. Fremdeinwirkung kann nicht ausgeschlossen werden, heißt es von der Polizei. Eingesetzte Beamte des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten nahmen eine Strafanzeige auf und die Beweissicherung vor.

Bereits am Dienstag, dem 29. Dezember, durchschlug eine explodierte Gasflasche in Ahrenshagen ein Hausdach und beschädigte ein Auto. Zuvor hatte eine 53-Jährige versucht, im Wohnzimmer einen Heizstrahler mit der Gasflasche einzuschalten. Der Heizstrahler begann plötzlich zu brennen. Die Frau konnte den Strahler mit der Gasflasche zwar noch rechtzeitig vor die Hauseingangstür tragen. Das Feuer griff auf einen Holzanbau über, kurz darauf explodierte die Gasflasche. Die Frau erlitt Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung.

