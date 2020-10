Brandserie in Saal: Feuerteufel beschäftigt die Kameraden

Ribnitz-Damgarten

Ist in Ribnitz-Damgarten ein Feuerteufel unterwegs? Abermals hat es in der Bernsteinstadt gebrannt. Am Mittwochabend war die Ribnitzer Feuerwehr zu einem Einsatz in den Körkwitzer Weg gerufen worden. Auf einer Freifläche des ehemaligen Bestwood-Geländes stand eine Kabeltrommel für den Breitbandausbau in der Region in Flammen. 15 Kameraden des Löschzuges I aus Ribnitz hatten den Brand nach etwa einer Stunde gelöscht.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Bereits einen Tag zuvor, späten Dienstagabend, hatten in Ribnitz mehrere Müllcontainer gebrannt. Ob diese Fälle und der Brand der Kabeltrommel in Zusammenhang stehen, könne derzeit nur vermutet werden. Bei den Bränden am Dienstag ermittelt die Polizei jedenfalls wegen Verdachts der Brandstiftung.

Anzeige

Und fest steht auch: Eine Kabeltrommel entzündet sich ebenfalls nicht so leicht von selbst. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagt Marco Stoll, Leiter des Ribnitz-Damgartener Polizeireviers.

Erinnerung an Brandserien 2018 und 2019

Wie berichtet brannten am Dienstagabend am Netto-Markt in Ribnitz Müllcontainer. 40 Minuten später standen Mülltonnen an der Mühlenberg-Sporthalle in Flammen. Dabei wurde die Fassade der Halle beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 3500 Euro. Jetzt auch noch eine Kabeltrommel.

Wach werden dabei Erinnerungen an Brandserien der vergangenen Jahre. Fast genau vor einem Jahr brannten Ende Oktober 2019 innerhalb weniger Stunden unter anderem eine mobile Toilette am Bernsteinsee in Körkwitz, ein Auto im Gewerbegebiet in Klockenhagen sowie eine Strohmiete in Freudenberg.

Vielen im Gedächtnis geblieben sein dürfte auch eine Brandserie im September 2018. Was damals mit einer brennenden Dixi-Toilette begann und über brennende Sträucher und Strohballen auf dem ehemaligen Bestwood-Gelände seine Fortsetzung nahm, gipfelte schließlich in dem Großbrand in Klockenhagen, als etwa 1400 Stroh- und Heuballen des Gutes Klockenhagen entzündet wurden.

„Bei uns ist ein Brandstifter unterwegs.“

In der Gemeinde Saal ist man sich jedenfalls sicher, es mit einem Feuerteufel zu tun zu haben. Und das schon fast das gesamte Jahr über. Zuletzt hatte am Dienstag ein Holzstapel an einer Straße zwischen Hermannshagen und Neuendorf gebrannt. Immer wieder musste die Gemeindefeuerwehr Saal in diesem Jahr zu Einsätzen ausrücken, bei denen Brandstiftung die vermutete Ursache war.

„Bei uns ist wohl ein Brandstifter unterwegs“, sagt Thomas Kleinke, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Saal. Eine Verbindung mit der aktuellen Brandserie in Ribnitz sehen sowohl Kleinke als auch Neumann jedoch nicht.

Anfang Juni: In Kückenshagen stehen Reifen in Flammen. Brandstiftung war hier die vermutete Ursache. Quelle: Feuerwehr Saal

„Mal vergehen ein paar Wochen. Dann geht es wieder los“, sagt Thomas Kleinke. Am 3. Oktober brannte beispielsweise Stroh an einer Lagerhalle in Kückenshagen. Mitte September stand eine Strohmiete zwischen Saal und Hermannshagen in Flammen. Mitte Juli rückten die Saaler Kameraden zu einem Containerbrand in die Hessenburger Straße aus. Mitte Juni brannte es in einem Waldstück zwischen Hermannshagen und Saal. Wenige Tage zuvor standen Baumstämme an der Kreisstraße zwischen Hermannshagen-Heide und Neuendorf-Heide in Flammen.

Mitte September stand zwischen Saal und Hermannshagen eine Strohmiete in Flammen. Quelle: Feuerwehr Saal

Einer der größeren Einsätze war der Brand von Reifen in Kückenshagen in der Nacht vom 3. auf den 4. Juni. Ende Mai stand eine Strohmiete in Neuendorf-Heide in Flammen. „Wir haben seit Anfang des Jahres damit zu kämpfen“, sagt André Neumann, stellvertretender Wehrführer der Saaler Feuerwehr. Ein Täter sei bislang nicht ermittelt worden.

„Langsam wird es anstrengend“, sagt Neumann, „vor allem, wenn mal etwas wirklich Wichtiges passiert und Menschenleben in Gefahr sind. Und wegen so einem Blödsinn sind dann die Tanks leer.“

Deshalb ruft auch die Polizei mögliche Zeugen auf, sich zu melden, Hinweise – sowohl zu den Bränden in Ribnitz als auch zu den Vorfällen im Gemeindegebiet Saal – nehmen die zuständigen Polizeireviere in Ribnitz, Telefon 038 21 / 87 50, und Barth, Telefon 038 231 / 67 20, entgegen. Auch auf der Internetwache können unter www.polizei.mvnet.de Hinweise abgegeben werden.

Von Robert Niemeyer