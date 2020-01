Brasilianische Studentinnen erkunden Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten

Daiane Theobald (21) und Monalisa Lippert (20) gehören zu einer Gruppe brasilianischer Studentinnen und Studenten, die für mehrere Wochen Deutschland besuchen. Sie studieren am Instituto de Formação de Professores de Língua Alemã (IFPLA) in Ivoti Deutsch und Portugiesisch und möchten später einmal den Lehrerberuf ergreifen. Der Aufenthalt in Deutschland ist Bestandteil des zehn Semester dauernden Studiums.

Dass sie Deutsch studieren, kommt nicht von ungefähr, denn ihre Vorfahren gehörten zu den zahlreichen deutschen Einwanderern, die sich zwischen 1824 und im 19. Jahrhundert im Süden Brasiliens niedergelassen hatten, erzählen die beiden Studentinnen. Es seien vor allem Bauern und Handwerker gewesen. Weder Daiane Theobald noch Monalisa Lippert wissen allerdings, wann genau ihre Vorfahren nach Brasilien kamen. Leider gingen die Dokumente, die darüber Aufschluss hätten geben können, verloren. Sicher sei aber, dass sie aus dem Hunsrück stammten.

Zu Gast bei der evangelischen Kirchgemeinde Ribnitz

Leipzig gehörte zu den ersten Stationen, dort besuchten sie das Sprach- und Fortbildungsinstitut interDaF am Herder-Institut. Im Zuge eines Sprachkurses beschäftigte sich Daiane Theobald unter anderem mit dem Thema Musik in der DDR. Monalisa Lippert interviewte Passanten zum Thema Kunst in Leipzig. Für eine Woche besuchten die beiden Studentinnen auch Ribnitz-Damgarten. Hier waren sie bei der evangelischen Kirchgemeinde St. Marien Ribnitz zu Gast.

Ermöglicht wird der Aufenthalt der Gruppe in Deutschland durch das Gustav-Adolf-Werk. Das wurde im Jahre 1832 in Leipzig gegründet und ist eine Einrichtung der evangelischen Kirche in Deutschland. Das Gustav-Adolf-Werk hat es sich zur Aufgabe gemacht, evangelische Minderheiten in Europa, Lateinamerika und Zentralasien zu unterstützen. Mit seinem Namen erinnert das Werk an den schwedischen König Gustav II. Adolf, der im Dreißigjährigen Krieg „für die Sache der Evangelischen eintrat“, wie es seitens des Hilfswerks heißt.

Hospitationen in der Löwenzahn-Schule

Zum Besuchsprogramm in Ribnitz-Damgarten gehörte unter anderem eine Radtour entlang des Ribnitzer Sees, der Besuch des Deutschen Bernsteinmuseums und ein brasilianischer Abend in der Marienkirche. „Da haben wir gekocht, es gab Feijoada, ein brasilianisches Nationalgericht“, erzählt Daiane Theobald. Und es gab auch das brasilianische Kultgetränk Caipirinha.

Während ihres Aufenthaltes in der Bernsteinstadt schnupperten die beiden Studentinnen auch Schulluft, nämlich in der evangelische Grundschule „Löwenzahn“ in Damgarten. Dort verfolgten sie mehrere Tage den Unterricht. „Sehr interessant fand ich das Lernen in Gruppen“, berichtet Monalisa Lippert. Die Kinder nutzten die Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Austausch zu Tieren und Essen

Vor allem für die exotische Tierwelt des südamerikanischen Landes interessierten sie sich. Und was essen und trinken Brasilianer eigentlich am liebsten? Auch darauf bekamen sie Antworten. Die Mädchen und Jungen baten die beiden auch das ein oder andere Mal, deutsche Wörter ins Portugiesische zu übersetzen. Und die Lehrerinnen? „Sehr nett, sehr hilfsbereit, sehr aufmerksam“, bringen es die beiden Brasilianerinnen auf den Punkt.

Noch bis zum 22. Februar werden Monalisa Lippert und Daiane Theobald in Deutschland unterwegs sein, so in Bremen, Göttingen und Berlin. Und es steht auch ein Besuch von Rheinböllen auf dem Programm, erzählt Daiane Theobald. Auf diesen Besuch freuen sich die beiden Studentinnen schon besonders, denn die Stadt liegt im Hunsrück. Es geht also dorthin, wo sich die Wurzeln ihrer Familien befinden.

