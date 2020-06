Braucht Ribnitz-Damgarten einen Senioren-Beirat?

Ribnitz-Damgarten

Es ist ein Wunsch des neuen Bürgermeisters Thomas Huth (Die Unabhängigen). Die Stadt Ribnitz-Damgarten soll einen Seniorenbeirat bekommen. Das fordert unter anderem auch Udo Steinke, Mitglied der SPD und sachkundiger Einwohner im Bauausschuss. Vier Mitstreiter habe er bereits gefunden. Eine Satzung wurde bereits erarbeitet. „Wir waren in der Krise nicht ganz tatenlos“, so Steinke.

Mit grünem Licht aus der Politik soll das Gremium schnellstmöglich seine Arbeit aufnehmen. Doch die tritt erst mal auf die Bremse. Anstatt den Beirat alsbald zu gründen, soll zunächst einmal die Meinung der (älteren) Bürger eingeholt werden. „Man sollte erst mal herausfinden, ob es einen Bedarf gibt“, sagte jüngst Tino Leipold (Die Unabhängigen), Vorsitzender des Bildungs- und Sozialausschusses der Stadtvertretung.

„Ribnitz-Damgarten ist ein weißer Fleck“

Udo Steinke dagegen betont, wie wichtig ein solches Gremium ist. Etliche Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern hätten einen Seniorenbeirat. „Ribnitz-Damgarten ist hier ein weißer Fleck“, so Steinke. Der Beirat soll eine starke Stimme gegenüber der Stadtverwaltung werden. Deshalb, so der Wunsch, soll der Seniorenbeirat auch den Status eines Ausschusses bekommen. Das heißt, dass der Beirat automatisch von der Stadtverwaltung über wichtige Themen und Beschlussvorlagen informiert wird.

Darüber hinaus sollen die Mitglieder des Beirats an allen öffentlichen und auch nicht-öffentlichen Sitzungen der Ausschüsse und der Stadtvertretung teilnehmen dürfen. Hier sollen sie auch Rederecht zu Themen bekommen, die die Senioren der Stadt betreffen. Außerdem sollen die Beiratsmitglieder Beschlüsse vorschlagen und Anträge stellen dürfen. „Der Beirat soll nicht als Anhängsel betrachtet werden“, begründet Udo Steinke die Forderung, dass das Gremium auf diese Weise erheblichen Einfluss auf die Politik in Ribnitz-Damgarten nehmen können soll. Allerdings sei aufgrund des Gegenwindes aus der Politik zu befürchten, dass dem Beirat der gewünschte Status nicht zugestanden wird.

Zu hoch gegriffen?

Bis zu 30 Mitglieder sollen dem Seniorenbeirat angehören. Während der Landesseniorenbeirat empfiehlt, dass das Mindestalter für eine Mitgliedschaft bei 60 Jahren liegt, sollen dem Seniorenbeirat der Bernsteinstadt bereits Frauen und Männer ab 50 Jahren angehören dürfen.

„Das gesellschaftliche Leben soll durch uns gefördert werden“, sagt Udo Steinke. Er hofft, dass der neue Seniorenbeirat noch in diesem Jahr durch die Stadtvertretung berufen wird. „Menschen im Seniorenalter brauchen Ansprechpartner.“

Von anderer Stelle jedoch kommen Zweifel daran, ob die Bernsteinstadt einen Seniorenbeirat braucht. „Die Idee ist gut, aber für mich zu hoch gegriffen. Es gibt in Ribnitz-Damgarten viele Angebote für Senioren“, sagt beispielsweise Ruth Steinke, Vorsitzende des Ortsverbandes Ribnitz-Damgarten des Deutschen Roten Kreuzes und Mitglied des Sozialausschusses der Stadtvertretung. Ähnlich sieht es Christina Bonke, ebenfalls Mitglied des Ausschusses: „Es muss klar werden, was den Beirat von anderen Senioreneinrichtungen unterscheidet.“

„Wir wollen niemandem etwas wegnehmen“

„Wir wollen niemandem etwas wegnehmen“, sagt dazu Udo Steinke auf Nachfrage der OZ. Der Beirat solle Nahtstelle zwischen den Senioren und der Stadtverwaltung sein und könne beispielsweise als Vermittler agieren, indem er Angebote für Senioren in anderen Vereinen publik macht. Möglich sei zudem, Schulungsangebote für Senioren zu organisieren.

Grundsätzlich soll der Beirat dazu beitragen, dass für Senioren die Teilhabe am öffentlichen Leben verbessert wird. Unter anderem sollten Senioren besser über wichtige Entwicklungen in der Stadt informiert werden. Auch könnte das kulturelle Angebot in Zusammenarbeit mit der Verwaltung verbessert werden.

Die Forderung des Bildungsausschusses, ein breites Votum in Form einer Unterschriftenliste einzuholen, werfe die Bemühungen Steinkes und seiner Mitstreiter nun jedoch zurück. „Seit Jahren wird darüber diskutiert. Es ist die Tendenz zu erkennen, dass es keine Resonanz gibt. Da möchte ich gegenhalten“, so Steinke. Deshalb habe er um ein Gespräch mit Tino Leipold und Bürgermeister Thomas Huth gebeten, um zu erörtern, welche Vorgaben die Unterschriftenliste erfüllen soll und vor allem, wie viele Unterschriften notwendig sind, um den Sozialausschuss zu überzeugen. Der muss nämlich zustimmen, bevor der Seniorenbeirat berufen werden kann.

