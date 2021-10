Bremen: Neues Seenotrettungsboot für Fischland-Darß-Zingst getauft

Prerow, Bremen

Die Freiwilligenstation Prerow/Wieck der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) hat ein neues Seenotrettungsboot erhalten. Es sei am Sonnabend auf dem Gelände der Seenotretter-Zentrale in Bremen auf den Namen „Pug“ getauft worden, teilte die DGzRS mit. Die neue Rettungseinheit sei optimal geeignet für das Revier in den rückwärtigen Boddengewässern der Ostsee-Halbinsel Fischland-Darß-Zingst.

Matthias Claussen, Taufpatin Katharina Pugmeister und Jörn Pugmeister Quelle: DGzRS

Das Einsatzgebiet umfasse vor allem den Bodstedter Bodden, den Koppelstrom und den Prerower Strom. Ermöglicht habe den Neubau Jörn Pugmeister aus Stuttgart mit einer sehr großzügigen Spende, hieß es. Das aus robustem Polyethylen bestehende Vollkunststoffboot sei äußerst wartungsarm und verfüge über zwei 200-PS-Außenbordmotoren.

Lesen Sie auch Abschied von der „Vormann Jantzen“: Zwei Crewmitglieder erinnern sich

Die freiwilligen Seenotretter der Station mit ihrem neuen Seenotrettungsboot: V.l.n.r.: Carl Forschner, Niels Schmidt, Detlef Winter, Martin Kieseler, Frank Kruse, Oliver Schliecker, Andreas Ehrhardt und Vormann Jens Pagel; es fehlt Christian Kleist Quelle: DGzRS

Es löst den Angaben zufolge das Seenotrettungsboot „Stralsund“ ab. Das 1994 gebaute Boot bliebe jedoch im Rettungsdienst tätig: Die DGzRS habe das Boot an die Freiwillige Feuerwehr Glückstadt verkauft, die es zukünftig auf der Elbe einsetzen werde, hieß es.

Von epd