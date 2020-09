Pruchten

Nun also doch: Bresewitz soll einen Haltepunkt für die Darßbahn bekommen. Die Gemeindevertreter Pruchtens stimmten am Montagabend einstimmig einem entsprechenden Beschlussvorschlag zu, die Usedomer Bäderbahn (UBB), die die Darßbahn plant, aufzufordern, den Haltepunkt wieder in die Planungen aufzunehmen. „Für die weitere verkehrstechnische und touristische Anbindung der Ortsteile hält es die Gemeinde Pruchten für wünschenswert, einen Haltepunkt in Bresewitz zu schaffen“, hieß es.

Den Haltepunkt nun wieder in die Planungen aufzunehmen, sei kein Problem, sagt Jörgen Boße, Geschäftsführer der UBB. „Sobald wir von der Gemeinde etwas Offizielles bekommen, schreiben wir den wieder rein. Das ist kein Thema“, so Boße. Das sei auch mit dem Land besprochen. An der Kostenschätzung würde sich nichts ändern.

Diskussion um Haltepunkt in Bresewitz

Anfang Juli hatten Bresewitzer Gewerbetreibende gefordert, dass für den Ortsteil der Gemeinde Pruchten kurz vor der Meiningenbrücke ein Haltepunkt eingeplant wird. In der Folge gab es einige Diskussionen. Vonseiten der UBB hieß es, die Gemeinde hätte sich gegen den Halt in Bresewitz ausgesprochen. In den ursprünglichen Plänen für den ersten Abschnitt der Darßbahn war dieser noch vorgesehen. Erst nach einer entsprechenden Stellungnahme der Gemeinde zu den Plänen sei der Halt gestrichen worden.

Das Gelände des ehemaligen Bresewitzer Bahnhofs wird für die Ausstellung „Kunst auf Schienen“ genutzt. Im ehemaligen Bahnhofsgebäude befinden sich Ferienwohnungen. Quelle: Robert Niemeyer

Standortfrage geklärt

Von Pruchtens Bürgermeister Andreas Wieneke hieß es dagegen, die Gemeinde habe sich nicht grundsätzlich dagegen ausgesprochen, sondern lediglich gegen den Standort. Diese Frage ist nun offenbar geklärt. Laut Andreas Wieneke war ursprünglich vorgesehen, den Haltepunkt gegenüber dem ehemaligen Bahnhof in Bresewitz zu bauen, also westlich der Schiene. Dafür müsste der Radweg verlegt werden. Nun soll der Haltepunkt etwas weiter nördlich am Ende der Bahnhofstraße errichtet werden, und zwar östlich der Schiene.

Die Frage nach dem Radweg ist laut Wieneke jedoch nach wie vor nicht beantwortet. Dieser läuft über weite Teile direkt an der Bahntrasse durch die Gemeinde. Klar sei, dass er dort nicht bleiben kann. „Aber wir wissen bis heute nicht, wo der Radweg hin soll“, so Wieneke.

Laut Jörgen Boße, Geschäftsführer der UBB, sei es vorgeschrieben, Alternativlösungen zu finden, werden durch die Wiedererrichtung der Bahnstrecke andere Bauten verdrängt. Das treffe auf den Radweg zu und sei Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, das für den ersten Bauabschnitt von Barth bis Bresewitz bereits abgeschlossen ist. Laut Boße werde der Radweg teilweise verlegt, ohne genauere Details nennen zu können. Die Kosten dafür sind im Budget des Projektes enthalten.

Grafik: Hier soll die Darßbahn fahren.

Eigentlich war die Gemeinde Pruchten grundsätzlich gegen das Gesamtprojekt, hatte sogar vor dem Oberverwaltungsgericht dagegen geklagt. Unter anderem ging es dabei um Kosten, die auf die Gemeinde zukommen hätten können. Damals hieß es nach geltendem Recht noch, dass sich Gemeinden mit einem Drittel an dem Bau von Bahnübergängen in ihrem Gebiet beteiligen müssen. Das wären für Pruchten zusammengenommen knapp 500 000 Euro gewesen. Allerdings wurde dieses Gesetz zum 1. Januar 2020 geändert. Bund und Länder übernehmen nun die Kosten für Bahnübergänge. Pruchten muss also dafür nichts zahlen.

Verkehrschaos befürchtet

Hauptgrund für den Widerstand ist jedoch, dass die Pruchtener ein Verkehrschaos befürchten, wenn mehrmals am Tag die Schranken im Ort runtergehen. „Wir sind die einzige Gemeinde, die es richtig doll trifft“, so Andreas Wieneke.

An der Kritik an dem Großprojekt hat sich nichts geändert. Deshalb wurde der Beschluss über den Haltepunkt in Bresewitz auch eher zähneknirschend gefasst. „Die UBB wollte, dass wir eine Verbeugung machen“, so Andreas Wieneke. Seiner Meinung nach wäre der Haltepunkt auch ohne Zustimmung der Gemeinde gebaut worden.

Die Reaktivierung der Darßbahn hat jedoch noch weitere Auswirkungen auf die Infrastruktur im Ort. Bereits vor der Debatte um die Bahnstrecke war zwar festgestellt worden, dass die Kindertagesstätte der Gemeinde zu klein für den aktuellen Platzbedarf ist. Im Kindergartenbereich gibt es eine Überbelegung, so dass nur zehn statt der eigentlich zwölf Krippenplätze angeboten werden können. Auch für die kommenden Jahre wird mit einer Überbelegung im Kindergartenbereich gerechnet. Deshalb besteht zusätzlicher Raumbedarf.

Lärmbelastung für die Kita

Ursprünglich war angedacht, das Problem mit einem Anbau zu lösen. Kostenpunkt: rund 1,5 Millionen Euro. „Das wäre aber ein Kompromiss gewesen. Und mit der Reaktivierung der Darßbahn und der zu erwartenden Lärmbelastung haben wir gesagt, wir bauen neu“, so Andreas Wieneke. Denn: Die Kita befindet sich im ehemaligen Bahnhof in Pruchten, also direkt an der Bahntrasse.

Für den Neubau auf einem Grundstück in der Lindenstraße läuft bereits ein B-Plan-Verfahren. Die Gemeindevertreter beschlossen am Montag zudem eine Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde. Damit wird das betroffene Grundstück nicht mehr als Landwirtschaftsfläche, sondern als Gemeinbedarfsfläche ausgewiesen. Allerdings seien laut Wieneke noch einige Hürden zu nehmen. Unter anderem müsse die Fläche auch aus einem Landschaftsschutzgebiet ausgegliedert werden.

Pruchtens Bürgermeister rechnet mit Kosten für den Neubau in Höhe von zwei bis 2,5 Millionen Euro. Es gebe bereits Signale, dass der Neubau mit bis zu zwei Millionen Euro gefördert werden kann.

Mitte August hatte die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns verkündet, dass die Darßbahn gebaut wird. 115 bis 120 Millionen Euro soll die Wiederinbetriebnahme kosten, inklusive Neubau der Meiningenbrücke. Nach wie vor laufen die Planungen. Baubeginn könnte 2026 sein, hieß es damals.

Von Robert Niemeyer