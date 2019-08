Kenz

Was heute für viele Urlauber ein Etappenziel auf ihrer Radtour ist, war früher der bedeutendste Wallfahrtsort Vorpommerns. Durch den Gesundbrunnen, einer Wasserstelle neben der heutigen Kirche, erlangte Kenz Ende des 14. Jahrhundert Berühmtheit. Tausende Gläubige pilgerten zu dem Brunnen, vor allem in der Zeit um 1400 bis um 1510. Als die Pest ausbrach, wurden es immer mehr Pilger, die nach Kenz kamen und durch das Wasser des Wunderbrunnens auf Heilung hofften.

Brunnenfest am Sonnabend

Am Wochenende wird der Brunnen wieder Mittelpunkt eines Festes sein. Bereits zum achten Mal wird in Kenz am Sonnabend, 31. August, das Brunnenfest gefeiert. Die Gemeinde Kenz-Küstrow, die ortsansässigen Vereine sowie die Evangelische Kirchengemeinde laden ab 14 Uhr dazu ein. Das Fest in der Brunnenaue des einstigen und ältesten Kurbades Vorpommerns findet alle zwei Jahre statt.

Die Besucher sind um 15.30 Uhr zu einem Puppentheater mit dem „Schnuppe Figurentheater“ in die Kirche eingeladen. Am Brunnen steht wieder die traditionelle Strohburg. Stände mit Kunsthandwerk, Schmiedefeuer, Handarbeitswaren und Honig laden zum Stöbern und Kaufen ein. Auf dem Programm stehen unter anderem um 14.30 Uhr der Auftritt einer Line Dance-Gruppe und um 17 Uhr das Fahrradtonnenabschlagen. Das Fest endet mit dem „Tanz am Abend“.

Vom Wallfahrtsort zum Kurort

Während Kenz nach der Reformation seine Bedeutung als Wallfahrtsort verlor, geriet die Wunderquelle mehr und mehr in Vergessenheit. Doch erneut war es die Quelle, die dem Ort dann wieder eine neue Blütezeit brachte. So mauserte sich Kenz im 18. Jahrhundert zum ersten Kurort Vorpommerns. Die Gäste kamen nicht nur aus Vorpommern und Mecklenburg, sondern auch aus dem Ausland um in Kenz zu kuren und den Sommer zu verbringen. Mit der Entwicklung der Ostseebäder endete jedoch auch diese Ära.

Brunnenhaus 2004 wieder errichtet

2004 entschied man sich, das einstige Brunnenhaus nach einer Vorlage von 1763 wieder zu errichten. Ein wichtiger Schritt, um ein Stück Geschichte des Dorfes zu erhalten. Und auch in die Restaurierung der Kenzer Marienkirche wurde in den vergangenen Jahren viel Zeit und Geld investiert. Insgesamt sind seit 2010 bereits rund 1,7 Millionen Euro in die Restaurierung der Kirche geflossen. So wurden unter anderem zuletzt das Gewölbe sowie die mittelalterlichen Fenster des Chorraumes restauriert. Und auch das 650 Jahre alte Triumphkreuz der Kenzer Kirche erstrahlt im neuen Glanz. Die acht Fenster im Kirchenschiff sollten ebenfalls noch restauriert werden.

Von Anika Wenning