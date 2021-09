Brutale Tat in Velgast: „Was geht bloß in so einem Menschen vor?“

Velgast

Was für eine grausame Tat. Ein 39-jähriger Deutscher prügelt und tritt so heftig auf eine 18-Jährige aus den Niederlanden ein, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden muss. Besonders schockierend: Dies geschieht nicht etwa hinter verschlossenen Türen, sondern auf dem Parkplatz des Supermarktes Norma. Mitten in Velgast, 25 Kilometer westlich von Stralsund. Am helllichten Tag, Sonnabend um 16.30 Uhr.

Die Nachricht verbreitet sich schnell im Ort. Vor allem, dass ein Hubschrauber auf dem Sportplatz landet und später wieder abhebt, bekommen viele Einwohner mit. Auch vor dem Supermarkt selbst sollen etwa 20 Personen den Einsatz von Polizei und Rettungskräften verfolgt haben, wie ein Augenzeuge der OZ erzählt.

Spurensuche am Tag danach

Der Parkplatz ist leer – wie sollte es anders sein an einem Sonntag. Blutflecken sind auf dem Boden nicht auszumachen. Dafür liegen an einem Nebengebäude Scherben auf einem dunklen Fleck – das Etikett verrät, dass hier eine Flasche Kräuterschnaps zu Bruch gegangen ist.

Haben die Scherben mit den Ereignissen am Tag zuvor zu tun? Möglich. Zumindest ist Alkohol im Spiel. Die alarmierten Polizeibeamten haben Mühe, den aggressiven Mann unter Kontrolle zu bringen. Letztlich müssen sie den Täter fesseln, ehe sie ihn abführen und in Gewahrsam nehmen. Ein Alkoholtest ergibt dann einen Wert von 2,6 Promille. Eine Blutprobenentnahme wird angeordnet. Am Sonntag ist der Mann wieder auf freiem Fuß.

„Die beiden waren mal zusammen“

Wie genau er die junge Frau verletzt hat – dazu kursieren Gerüchte im Ort. Die Polizei klärt sie nicht auf, gibt aufgrund der laufenden Ermittlungen keine Details zum genauen Tathergang bekannt. Mitgeteilt wird aber, dass es sich um eine Beziehungstat handelt. „Die beiden waren mal zusammen“, sagt ein Polizeisprecher.

Das Mädchen ist im Ort bekannt. „Aber den Mann hab’ ich noch nie gesehen“, sagt ein Velgaster mittleren Alters, der gerade zum Bankautomat im Gebäude neben Norma will. Im Gespräch mit der OZ erzählt er: „Am Sonnabend komm’ ich gerade aus dem Laden, da steht der Typ hier mit freiem Oberkörper, muskulös, sieht einschüchternd aus.“ Als der Täter die junge Frau verletzt, ist der Velgaster aber noch beim Einkaufen. „Hätt’ ich das mitbekommen, wär’ ich gleich zum Auto, hätt’ Werkzeug geholt und dann eingegriffen“, beteuert er.

„Krank, einfach nur krank“

In seinem Wagen lägen immer Hammer und Brechstange griffbereit – „für alle Fälle“. Denn in Velgast seien Polizeieinsätze keine Seltenheit. Das sagt auch ein junger Mann vom Fitnessraum, der ebenfalls im Nebengebäude ist. „Die Leute, die hier vorm Supermarkt stehen und trinken, haben öfters mal Streit.“ Den Vorfall vom Sonnabend bezeichnet er als „krank, einfach nur krank“.

Auch eine Frau, die auf der anderen Straßenseite spazieren geht, kann die Tat nicht fassen. „Na klar bin ich schockiert. Was geht denn in so einem Menschen bloß vor? Er kann doch nicht so ausrasten, nur weil er eine Abfuhr bekommt.“ Sie wisse zwar nicht genau, was im Vorfeld passiert ist, aber es sei klar: „Der muss bestraft werden.“ Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es so kommt. Zumindest liegen gegen den Täter nun gleich drei Anzeigen vor – wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Und dann kommt noch ein Mann vorbeigeradelt, der sagt, er sei der „Platzwart“ für die Parkfläche und räume dort alle zwei Tage auf. „Wenn ich das nicht mache, macht es keiner. Am Sonnabend wollte ich gerade zum Garten, da sehe ich hier Polizei und Rettungskräfte“, erzählt er. „Zuerst habe ich mir nichts dabei gedacht, aber es waren doch einige.“ Den Täter habe er auch noch nie zuvor im Ort gesehen. „Und ich kenne hier jeden.“ Nun müsse er aber wieder los, der Garten ruft. Und die Scherben? „Die feg’ ich morgen weg.“

Von Kai Lachmann