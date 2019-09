Born

Buchenzweige hängen tief. Grund sind unzählige Bucheckern, die unter den Blätter hängen. Die Buchen auf dem Darß sind im Stress, Hitze und Trockenheit haben den Bäumen sichtbar zugesetzt. Das Blätterdach ist längst nicht so dicht wie gewohnt, die Blätter sind einfach kleiner als in den Vorjahren. Und vor allem an extremen Standorten wie direkt am Weststrand lassen die Buchen jetzt schon die ersten Blätter fallen. Woanders im Darßwald lassen sich aber auch die ersten braunen Blätter finden.

Annette Beil, Leiterin des Dezernats Gebietsbetreuung Vorpommersche Boddenlandschaft, wertet den Zustand des Nationalparkwaldes auf dem Darß aber besser als den von Wäldern in Süddeutschland oder im Süden Mecklenburg-Vorpommerns. Die Lage macht’s.

Buchen im Stress, Fichten aber durch die hohe Feuchtigkeit in dem Bereich weitgehend vor dem Befall von Buchdruckern geschützt. Anderswo werden komplette Wälder von den Schädlingen aufgefressen. Immerhin run 500 Hektar des Nationalparkwaldes sind mit Fichten bewachsen.

Wald kämpft mit Wetterextremen

Derzeit kämpfen die Bäume im Wald mit einem Wetterextrem nach dem anderen. War schon das Vorjahr besonders trocken, war dieser Sommer über dem langjährigen Mittel hinaus sehr heiß, und noch gar nicht lange im Leben eines Waldes ist der Regensommer 2011 her. „Wir sind immer wieder überrascht, welche Lösungen die Natur in solchen Situationen findet“, sagt Katrin Bärwald. Was aber langfristig aus den Wetterextremen folgt, lasse sich der Leiterin des Dezernats Kommunikation und Umweltbildung noch nicht verlässlich sagen.

Vor allem im Gegenlicht lassen sich die vielen Bucheckern gut erkennen. Quelle: Timo Richter

Vor allem die Buchenmast, also die überdurchschnittliche Samenbildung, erscheint spannend. Wo nämlich sollen die vielen neuen Bäume Platz finden in einem Naturwald? Massenhaft im Wald liegende Buchecker rufen aber auch Wildschweine auf den Plan. Für die Schwarzkittel sind die Kerne eine willkommene Nahrung. Katrin Bärwald befürchtet, dass in der Folge die Wildschweinpopulation weiter wächst. Dabei werden die Jäger dem massenhaft auftretenden Wildschweinen im Nationalpark schon jetzt kaum Herr. Außerdem kommen mit der Afrikanischen Schweinepest bei weiter ansteigendem Bestand weitere Gefahren hinzu.

Dass immer mehr Buchen wachsen können, wird im Nationalparkamt positiv gesehen. Schließlich handelt es sich laut Annette Beil dabei um heimische Bäume. Und die sollen auf dem Darß wieder heimisch werden. Mit vor Jahren abgeschlossenen Aufforstungsprogrammen wurden Buchen gesetzt. Diese Bäume würden den Nationalparkwald sowieso bestimmen, „wenn Menschen früher nicht in großem Stil in den Bestand eingegriffen hätten“, klagt Katrin Bärwald. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde zu DDR-Zeiten schnell wachsendes Nadelgehölz gesetzt. Das zurückzudrängen, ist inzwischen gut gelungen.

Naturwald bietet wichtige Daten

Holz-Wegweiser weisen im Darßwald den Weg. Quelle: Timo Richter

Derzeit findet eine Waldinventur statt. Dabei werden auf bestimmten Flächen Zahl, Art und Größe der Bäume ermittelt. Zusammen mit weiteren Parametern wie etwa der Dicke des Stammes wird der Bestand des Waldes hochgerechnet. Daten für den bundesweit gültigen Waldzustandsbericht werden auf dem Darß an zwei Stichprobepunkten ermittelt. Einer davon befindet sich am Mittelweg, ein gutes Stück westlich des Bernsteinhotels in Prerow.

Dort sind die zu beobachtenden Bäume mit weißen Zahlen markiert. Der Stichprobeort ist aber noch mehr. Die Stelle im Darßwald ist auch – amtlich gesprochen – eine Boden-Dauerbeobachtungsstelle. Nur ein kleines Schild weist auf die Besonderheit hin. Außer dem Wachstum der Bäume geht es dort um eine Dokumentation der Bodenbeschaffenheit, etwa mit Feuchtigkeit, Nährstoffgehalt oder Zusammensetzung. Diese Daten fließen in den Nationalen Waldzustandsbericht ein. Die Daten inmitten eines großen zusammenhängenden Naturschutzgebietes seien besonders wertvoll, um Rückschlüsse auf die Waldentwicklung zu ziehen.

