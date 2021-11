Buchpremiere von „LandeBarth“: Karyn von Ostholt erzählt ihre Geschichte

Barth

Staraufgebot bei der Buchpräsentation „LandeBarth“ am Mittwoch, dem 24. November: Zu Gast ist an diesem Abend Karyn von Ostholt. Die heute 83-jährige Schauspielerin wirkte in Serien wie „Sturm der Liebe“ und „In aller Freundschaft“ sowie in Filmen wie „Honig im Kopf“ mit. Geboren wurde sie in Barth.

Zweites Wiedersehen nach rund 80 Jahren

Karyn von Ostholt als kleines Mädchen auf dem Arm ihrer Mutter Quelle: privat

Am Mittwoch kehrt sie nun in ihre Heimatstadt zurück. Seitdem sie 1941 die Stadt am Bodden verlassen musste, war sie nur einmal wieder dort. Kurz nach der politischen Wende ist das gewesen, wie sie vor knapp einem Jahr der OSTSEE-ZEITUNG berichtete. Es sei kein schönes Wiedersehen gewesen. Denn dort, wo sich einst das Haus ihrer Familie befand, hätte sie nur eine verbrannte Wiese und Ruinenreste vorgefunden.

Rund dreißig Jahre ist das nun her. Am Mittwoch, 24. November, wird sie bestimmt einen anderen, einen viel besseren Eindruck von ihrer Geburtsstadt bekommen, ist sich Mario Galepp sicher. Er ist Vorsitzender des Heimatvereins, der an dem Abend den 13. Band der beliebten Buchreihe „LandeBarth“ im Wappensaal des „Hotels Stadt Barth“ vorstellt. „Im neuen Band erfahren wir, wie Karyn als kleines Mädchen mit ihrer Mutter Barth verließ und wie sie ihren Weg bis heute zu einer erfolgreichen Schauspielerin beschritt“, verrät Galepp.

Geschichten über Menschen aus der Vinetastadt und der Region

Es ist nur eine der zahlreichen spannenden Geschichten aus der Region, aber auch von den dort Einheimischen oder sogenannten Butenbortschen, die der Heimatverein gemeinsam mit dem Verlag Redieck und Schade in dem Buch herausbringen. So nimmt uns Jürgen Hamel mit auf eine Reise nach Barth vor 430 Jahren, oder Waltraut Wolter lässt noch einmal das ehemalige Gasthaus ihrer Schwiegereltern „Zur Börse“ am Dammtor öffnen. Volker Stephan berichtet über die Fischerfamilie Grählert aus Pruchten, welche fast die Letzten ihrer Art sein dürften in der Region. Elke Erdmann widmet dem bekannten Künstler Wolfgang Sohn, der am 16. Juli 2015 selbstbestimmt aus dem Leben ging, einen Beitrag auf eine ganz besondere Art. Holger Friedrich berichtet über längst verschwundene Zeitzeugnisse aus Barth und Bernd Goltings über die Eskapaden des unbelehrbaren Wiecker Schiffers Carl Ehlert.

Über Neuigkeiten, Geschaffenes oder vielleicht auch noch nicht Erreichtes berichtet der Barther Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig. Mario Galepp geht mit seinen historischen Ansichten auf Zeitreisen. Emotional ist der Beitrag von Kerstin Richert, die ihre Großmutter im 95. Lebensjahr zu Flucht und Vertreibung interviewt hat. „Leider kann ihre Großmutter die Buchpräsentation nicht mehr verfolgen. Denn kurz nach Fertigstellung des Artikels von Kerstin Richert verstarb sie. Wir sind überaus glücklich, dass diese erlebte Geschichte so festgehalten werden konnte“, sagt Galepp.

Zutritt nur für Geimpfte und Genesene / Anmeldung erforderlich

Das Buch „LandeBarth – Band 13“, wird am 24. November veröffentlicht. Zwei Hinweise hat Mario Galepp für den Abend: Zum einen gilt die 2G-Regelung. Bedeutet: Nur gegen Corona Geimpfte oder von einer Corona-Virus-Infektion Genesene haben Zutritt zu der Veranstaltung. Ein entsprechender Nachweis müsse vorgelegt werden. Außerdem ist es zwingend erforderlich, sich vorab bei dem Vereinsvorsitzenden telefonisch unter 0179 / 360 00 00 anzumelden.

Von Anja Krüger