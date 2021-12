Barth

Bücher zur Heimatgeschichte gibt es zu Hauf, auch Heimatforscher und Historiker. Aber wer könnte die Geschichte einer Region wie die der Vinetastadt Barth besser erzählen, als die Menschen aus der Region selbst.

Im vorpommerschen Barth werden solche Geschichten seit 13 Jahren festgehalten in der Reihe „LandeBarth“. Erst kürzlich ist der 13. Band erschienen – ein Buch, in dem auf rund 150 Seiten abermals Geschichte und Geschichten der Stadt an der südlichen Boddenküste und deren Region festgehalten werden.

Der Tod von 114 russischen Kindern

Begebenheiten in dem fast vergessenen sowjetischen Überprüfungs- und Filtrationslager 209 und seinem Friedhof am Barther Fuchsberg beispielsweise. Helga Radau, Vorsitzende des Fördervereins Dokumentations- und Begegnungsstätte Barth (Dok-Verein) setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, dass dieser dunkle Teil Barther Geschichte aufgearbeitet wird und unvergessen bleibt.

Im Band 13 der Reihe „LandeBarth“ widmet sich Helga Radau einer besonderen Gedenktafel auf dem Barther Friedhof. „Hier fanden 114 Kinder aus der UDSSR auf dem Wege in die Heimat die letzte Ruhe“, steht darauf geschrieben. Was es mit der Tafel auf sich hat, ist bekannt: In dem Lager 209 sind sowjetische Kriegsgefangene und auch männliche sowie weibliche Zwangsarbeiter, letztere vielfach mit Kleinkindern, um zu entscheiden, ob sie zurück in ihrer Heimatorte oder aber in Gefangenschaft und Zwangsarbeit gehen würden.

Rätsel gibt sie dahingehend auf, dass die Anzahl der Kinder auf der Tafel scheinbar verändert worden ist. „Nun liegen uns zum ersten Mal konkrete Angaben vor, die von großer Wichtigkeit und Bisanz sind“, leitet sie ein. Sie könnten die Antwort sein auf die Fragen, wann und warum diese große Anzahl sowjetischer Kinder starb und warum, wann und mit wem sie überhaupt nach Barth kamen.

Die Barther Buddenbrooks

Die Barther Buddenbrooks hat sich Andreas Hoheisel zum Thema gemacht. Thomas Mann erhielt einst für seinen Roman „Buddenbrooks“, einer Familiengeschichte den Nobelpreis für Literatur. Mann erzählt vom allmählichen, sich über vier Generationen hinziehenden Niedergang einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie in Zeiten der Industrialisierung. Hoheisel zieht Parallelen zur Barther Familie Rodbertus. Große Schiffe, die einst über die Weltmeere gefahren sind, haben deren Namen getragen.

Das mehrjährige Martyrium von Luise Kollmorgen

Und dann ist da noch die Geschichte über „Die Bedeutung einer Kartoffelschale“, die zeigt, wie abhängig voneinander Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit sind – anhand der sehr persönlichen Geschichte von Luise Kollmorgen – die Geschichte eines mehrjährigen Martyriums zwischen 1939 und 1946, das sie erlebt und ihrer Enkelin Kerstin Richert erzählt hat.

Diese hat die Geschichte ihrer Oma aufgeschrieben. „Eine, die mich echt zu Tränen gerührt hat“, wie Mario Galepp bei der Buchpräsentation gesagt hat.

Verleger schalten einen Gang zurück: Wird es einen Band 14 geben?

Als Vorsitzender des Heimatvereins ist es Mario Galepp und dem Verlag Redieck und Schade als Herausgeber sowie den vielen Autoren zu verdanken, dass diese und die vielen weiteren Beiträge jetzt und später weitergetragen werden können.

„Immer wieder überrascht uns die Tatsache, dass uns allen die Geschichten nicht ausgehen. Dabei sind es vor allem die Lebensläufe und sehr persönlichen Episoden, die uns besonders ansprechen und berührend. Und gerade davon hat dieser Band vieles zu bieten“, schreiben die Verleger Achim Schade und Matthias Redieck im Vorwort.

Neben 13 Bänden „LandeBarth“ haben sie zwei Sonderbände – einen zum Kinderfest und einen über das Bibelzentrum – veröffentlicht. „15 Bücher sind schon ein kleines Jubiläum, auf das wir als Herausgeber und Mitherausgeber stolz sind“, schreiben die Verleger, die im kommenden Jahr zum einen den 30. Geburtstag ihres Verlages begehen, wie Achim Schade bei der Buchpräsentation verrät.

Doch der darauffolgende Satz lässt noch mehr aufhorchen. „Wir sind stolz und zugleich dankbar, dass wir diese Bücher herausgeben durften. Der Band 13 aber wird für uns wohl der letzte gewesen sein. Wir wollen uns beruflich etwas zurückziehen.“

Von Anja Krüger