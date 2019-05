Ribnitz-Damgarten

Acht Kandidaten schickt das Bürgerbündnis ins Rennen um einen der 25 Sitze in der Stadtvertretung in Ribnitz-Damgarten. „Eine gute Mischung“, sagt Rita Falkert, derzeit einzige Vertreterin der Wählergruppe in der Stadtvertretung. Zwischen 46 und 73 Jahre alt seien die Kandidaten, die vor allem aus verschiedenen Gegenden des Stadtgebietes kommen und deshalb die lokalen Probleme kennen würden. „Denn darum geht es, hier vor Ort Probleme lösen“, sagt Kandidat Steffen Worm, der sich vor allem für die Belange Klockenhagens einsetzt.

Zur Kommunalwahl 2014 hatte sich das Bürgerbündnis gegründet. „Wir möchten uns keinem Parteienzwang unterwerfen“, sagt Steffen Worm. In einer lokalen Wählergruppe könne er freier entscheiden, ohne Fraktionszwang. Fraktionsstärke ist schließlich das Ziel des Bürgerbündnisses, um auch Anspruch auf Posten in den Ausschüssen zu haben. Mindestens zwei Sitze in der Stadtvertretung sind dafür notwendig.

Auf Landesebene hatte das Bürgerbündnis zuletzt die Freien Wähler unterstützt, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Das soll ab 2020 geschehen, für Baumaßnahmen aus den Jahren 2018 und 2019 soll das Land den Kostenausgleich übernehmen. Das Bürgerbündnis wolle deshalb darauf hinwirken, dass die Ribnitz-Damgartener Stadtverwaltung vorerst keine Beitragsbescheide für zurückliegende Baumaßnahmen verschickt, bis die gesetzlichen Grundlagen für die Abschaffung geschaffen sind.

Ein Projekt, dass das Bürgerbündnis antreiben wolle, ist, eine Einkaufsmöglichkeit in Klockenhagen zu schaffen. „Ein Nahversorger, Brot, Butter, Bier, Zigaretten, kein großer Supermarkt“, sagt Steffen Worm. 1400 Unterschriften pro Einkaufsmarkt würden zeigen, dass ein Einkaufsmarkt in Klockenhagen Bürgerwille sei.

Das Bürgerbündnis wolle sich grundsätzlich an den Wünschen der Anwohner orientieren. „Was wollen die Bürger der Stadt?“, so Worm. Unterschriftenlisten oder Umfragen seien Instrumente, die das Bürgerbündnis gerade bei weitestgehend festgefahrenen Diskussionen einsetzen wollen. Um die Interessen der älteren Bevölkerung zu vertreten, soll ein Seniorenbeirat gegründet werden. Ein Ziel sollte dabei außerdem sein, die Barrierefreiheit öffentlicher Gebäude zu erhöhen. Regelmäßige Einwohnerversammlungen könnten die Transparenz der Arbeit der Verwaltung und der Stadtvertretung außerdem erhöhen.

Die Verkehrssituation in der Stadt sei nach wie vor ein drängendes Thema. Innerhalb des Bürgerbündnisses gebe es dazu jedoch unterschiedliche Meinungen. Die Fortschreibung des Verkehrskonzeptes durch einen externen Gutachter sei deshalb ein zu unterstützender erster Schritt. Das Ziel müsse sein, im Ribnitzer Zentrum für eine Verkehrsberuhigung zu sorgen bei gleichzeitigem guten Verkehrsfluss. „Staus und Abgase, viele sind unzufrieden mit der Situation“, so Rita Falkert. Auf der Agenda müsse zudem eine Ortsumgehung für Damgarten entlang des alten Bahndamms stehen, wenn die Halbinsel Pütnitz touristische entwickelt wird. Wichtig sei zudem, den Nahverkehr in puncto Anbindung der Ortsteile im Verkehrskonzept zu berücksichtigen.

Die Kandidaten Am 26. Mai wählt Ribnitz-Damgarten eine neue Stadtvertretung. Folgende Kandidaten schickt die Wählergruppe Bürgerbündnis ins Rennen: Rita Falkert, Finanzökonomin, Dr. Lienhard Pagel, Ingenieur, Ines Worm, Angestellte, Wolfram Kiupel, Nautiker, Steffen Worm, Beamter, Waltraud Hartung, Beamtin, Dr. Frank Ziller, Ingenieur, Monika Wenzel, Finanzökonomin.

Touristisch könne sich die Bernsteinstadt vor allem durch die Häfen entwickeln. „Der Damgartener Hafen ist bereits jetzt ein Touristenmagnet“, so Rita Falkert. Ein Hotel oder eine Pension auf der Freifläche am Hafen sei laut Kandidat Dr. Frank Ziller wünschenswert. Im Ribnitzer Hafen sei der eingeschlagene Weg eines Mischgebietes aus Gewerbe- und Wohnflächen im Bereich der Seglerhalle zu unterstützen. Eine wichtige Forderung: Den Boddenwanderweg ausbauen, und zwar bis nach Pütnitz. Und: „Ribnitz-Damgarten hat keine Badestelle“, so Rita Falkert.

Schwerpunkt bei der baulichen Entwicklung der Bernsteinstadt müsse sein, Baulücken, vor allem in Damgarten, zu schließen, bevor weitere Wohngebiete entstehen. Zudem sollten Baugrundstücke der Stadt nicht wie zuletzt versteigert werden. „Einheimische sollten die Grundstücke nach dem Bodenrichtwert kaufen können“, so Steffen Worm. Die Auswahl zwischen mehreren Interessenten könnte nach einem Sozialkatalog erfolgen.

Im Bereich Bildung und Erziehung müsse sich der Blick Richtung Kita Klockenhagen richten. „Die platzt aus allen Nähten“, so Steffen Worm. Außerdem müsse die Rudolf-Harbig-Schule instangehalten werden, so Rita Falkert.

Schließlich unterstützt das Bürgerbündnis den Weg zur pestizidfreien Kommune, also bei der Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen der Stadt künftig den Einsatz von Pestiziden auszuschließen.

Mehr zum Thema:

Ribnitz-Damgarten: Diese Kandidaten wollen in die Stadtvertretung

Mehr zum Thema: Wahl zur Stadtvertretung: Grüne fordern besseren Nahverkehr

Robert Niemeyer