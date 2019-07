Barth

Wer die Zentrale des Amtes Barth anruft und es schafft, einen Mitarbeiter an die Strippe zu bekommen, der auch gleich Auskunft geben kann und das Gespräch nicht an einen anderen Mitarbeiter weiterleiten muss, hat Glück. Oft genug kommt es vor, dass die Kette nach dem zweiten Mal weiterleiten abbricht, und man wieder von vorne anfangen kann. Und auch selbst wenn man die richtige Durchwahl eines Mitarbeiters kennt, kommt es immer wieder vor, dass trotz Sprechzeit schon beim ersten Klingeln die Bandansage anspringt. Die schlechte Erreichbarkeit und die fehlende Bürgernähe werden schon lange kritisiert.

„Das ist eine Mischung aus technischen Problemen und Krankenstand“, erklärt Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig. Denn seitdem im Barther Rathaus die gesamte Telefonanlage über die Rechner laufe, komme es immer wieder zu Problemen. „Es kommt immer wieder vor, dass der Anrufbeantworter drangeht, obwohl Sprechzeit ist und der Mitarbeiter auch am Platz sitzt“, meint Friedrich-Carl Hellwig. „Die Leute erreichen uns nicht und das ist ein Unding. Wir bekommen deshalb auch oft Kritik von außen, und zwar zurecht. Auch die Bürgermeister des Amtes Barth sind verständlicherweise sauer, wenn sie hier niemanden erreichen.“

Zentrale Stelle für alle Anliegen

Doch neben den technische Problemen, die behoben werden müssen, fehle vor allem ein: Ein Bürgerbüro. Eine zentrale Stelle, an der alle Anliegen zusammenkommen und von dort an den zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet werden. „Davon verspreche ich mir sehr viel. Momentan wird man von A nach B geschickt, wenn man eine Frage oder ein Problem hat. Aber wir brauchen stattdessen eine Stelle, an der alle Fäden zusammenlaufen. Wie bei einem Spinnennetz, in der Mitte läuft alles zusammen. Wir erfinden hier auch nichts neu. Ein Bürgerbüro gab es vor vielen Jahren schon einmal, allerdings ist es irgendwann abgeschafft worden“, sagt der Barther Bürgermeister.

Doch das soll sich nun endlich ändern. Zwei halbe Stellen sind vorgesehen und der Stellenplan wurden von den Stadtvertretern auch längst abgesegnet. „Wir warten jetzt nur noch darauf, dass der Haushalt von der Kommunalaufsicht genehmigt wird. Sobald das der Fall ist, werden wir die Stellen ausschreiben. Wir werden die Stellen so schnell wie möglich schaffen“, erklärt Friedrich-Carl Hellwig, der zuversichtlich ist, dass die Mitarbeiter im Herbst mit der Arbeit anfangen können. „Ich bin davon überzeugt, dass das Stellen sind, die wir schnell besetzt kriegen.“ Die beiden Mitarbeiter des Bürgerbüros müssten den Überblick haben, wer im Haus sei oder wer einen Außentermin oder Urlaub habe, damit sie kompetent beraten könnten.

Im Barther Rathaus müssten dann nur noch die organisatorischen und räumlichen Voraussetzungen geschaffen werden. „Der Aufwand ist aber relativ gering. Das wird keine große Hürde“, sagt der Barther Bürgermeister. Genutzt werden soll der Raum direkt im Eingangsbereich des Rathauses. Denn hier seien die technischen Voraussetzungen bereits gegeben und es müsse lediglich ein Tresen eingebaut werden.

Anika Wenning