Barth

Sie haben eines gemeinsam. Egal ob Hamburger, Herner, Bottroper oder Vorpommer: In allen Region wünschen sich die Menschen mehr Begegnungsräume, in denen man sich mit seinen Nachbarn treffen und austauschen kann. „Es gibt Themen, die für sehr viele Menschen wichtig sind, egal, wo sie in Deutschland wohnen“, berichtet Hannes Hasenpatt von der Körber-Stiftung in Hamburg.

Diese Erkenntnis hat der Programm-Leiter des Projektes „Meine Stadt besser machen“ in den vergangenen Monaten gewonnen. „Und das war eine der Interessantesten. Es gab in einigen Punkten keine Unterschiede zwischen Stadt und Land oder zwischen den Regionen in Deutschland“, erklärt Hasenpatt.

Anzeige

Noch bis zum 19. Oktober Ideen einbringen

Nachdem bereits in einigen Städten das Projekt mit unterschiedlichen Partnern vor Ort durchgeführt wurde, liegt der Fokus derzeit auf Vorpommern. Unter dem Motto „ Vorpommern besser machen“ können noch bis zum 19. Oktober im Internet unter www.vorpommernbessermachen.de Ideen eingereicht werden, wie man die Region verbessern kann.

Die Körber-Stiftung arbeitet hier mit der Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern und der Stiftung für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement in Mecklenburg-Vorpommern zusammen. Schirmherr ist der Parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Gute Resonanz bei den Scheunen-Touren

Nach der Auftaktveranstaltung am 20. August in Ferdinandshof gab es fünf weitere „Scheunen-Touren“, bei denen Ideen gesammelt wurden, wie man das Leben in Vorpommern noch schöner gestalten kann. „Im Schnitt kamen rund 80 Personen zu diesen Veranstaltungen. Das hat uns selbst überrascht, gerade in der derzeitigen Situation, und es ist ein toller Erfolg. Es zeigt, dass die Menschen sich einbringen wollen“, freut sich Hannes Hasenpatt. Mit den Scheunen-Touren wollten die Organisatoren den ländlichen Raum in den Fokus rücken und direkt mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen.

Insgesamt sind bei den Scheunen-Touren sowie online bislang rund 160 Ideen eingegangen. „Wir hoffen, dass wir bis zum 19. Oktober 200 Vorschläge haben“, zeigt sich der Projekt-Leiter optimistisch. Dabei ist ihm eine Region besonders wichtig. „Rund um Barth haben wir auf der Karte einen weißen Fleck. Hier sind noch keine Ideen eingegangen und wir hoffen, dass sich das noch ändert.“ Ein Grund könnte sein, dass keine der Scheunen-Touren in der Region halt gemacht hat und das Projekt deshalb bei vielen nicht präsent sei.

Mobilität ist ein wichtiges Thema

Unter den rund 160 eingegangenen Vorschlägen zählen die meisten zur Kategorie „Mobilität und Infrastruktur“. So wird bemängelt, dass es in Vorpommern keinen Verbundtarif gibt und es kommt der Vorschlag, Fahrradboxen an Bahnhöfen aufzustellen. Aus Greifswald kommt die Forderung, in den Städten attraktiven und bezahlbaren Wohnraum für Familien zu schaffen, in der Region Grimmen wünscht man sich einen Radweg von Loitz bis zur Gemeinde Süderholz.

Die OZ hat nachgefragt, was sich die Menschen in Barth und Umgebung wünschen. Patricia Lehmann aus dem Saaler Ortsteil Hessenburg hat eine klare Vorstellung: „Wie zu DDR-Zeiten sollten die Busse ab Ribnitz beziehungsweise Barth wieder einmal rund um den Bodden als sogenannte Ringlinie fahren. Und die Dörfer der südlichen Boddenküste, wie zum Beispiel auch Saal, sollten wieder eine bessere ÖPNV Anbindung bekommen. Wir sind von Freitag 17.45 Uhr bis Montag 6.53 Uhr wirklich abgeschnitten.“

Holger Schütze aus Pruchten wünscht sich einen Kreisverkehr auf der L 21, wenn man von Barth Richtung Bodstedt fährt. „Immer mehr Urlauber fahren über die Dörfer und wollen weiter Richtung Zingst fahren. An dieser Stelle staut es sich dann. Der Verkehr auf der Strecke nimmt immer weiter zu.“

Möglichst viele Projekte umsetzen

Vor der Abschlussveranstaltung am 26. Oktober in der Scheune des Gutshauses Landsdorf entscheidet eine Jury, welche Ideen dort vorgestellt werden. „Ziel ist es, möglichst viele davon umzusetzen. Bei einigen wird es kurzfristig gehen, bei anderen muss man Partner mit ins Boot holen“, erklärt Hannes Hasenpatt. „Wir werden auch nach der Abschlussveranstaltung den Dialog zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Politik und Verwaltung in Vorpommern fortsetzen und konstruktiv begleiten, damit Vorpommern auch wirklich noch ein Stück besser wird.“

Von Anika Wenning