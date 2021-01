Barth

Das Jahr 2020 war vor allem von einem Thema geprägt – Corona. Die OSTSEE-ZEITUNG hat mit dem Barther Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig über die Herausforderungen gesprochen, aber auch, welche positiven Erlebnisse ihm in Erinnerung geblieben sind.

OZ: Das Thema Corona hat das Jahr 2020 geprägt. Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf dieses für alle schwierige Jahr zurück?

Der Barther Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig Quelle: Anika Wenning

Friedrich-Carl Hellwig: Bis vor Kurzem, bis ungefähr Oktober, habe ich mit eher positiven Gefühlen auf das Jahr zurückgeblickt. Der erste Lockdown und die erste Infektionswelle in Barth haben einen Einschnitt bedeutet und waren eine schwere Zeit. Aber in den Sommermonaten haben wir uns mit viel Enthusiasmus und vielen Ideen dem Thema Tourismus gewidmet, dabei haben wir viele positive Reaktionen erfahren. Seit Oktober ist dieses positive Gefühl jedoch einer großen Betroffenheit über die Dynamik des Infektionsgeschehens – insbesondere in den letzten Wochen – gewichen und haben mich sehr nachdenklich in Bezug auf den Pandemieverlauf gemacht. Erschreckend ist die Dynamik, die diese Infektion nehmen kann. Leider überwiegen in diesem Jahr die Gefühle von Besorgnis und Traurigkeit.

Was waren aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen, die Sie als Bürgermeister gemeinsam mit ihren Mitarbeitern in der Verwaltung meistern mussten?

Tatsächlich war die größte Herausforderung, im März in einen Krisenmodus überzugehen. Diese Situation hat unsere gesamte Art und Weise zu arbeiten verändert. Aus meiner Sicht sollen kommunale Verwaltungen vor allem die Selbstverwaltung der Gemeinden im Fokus haben, das sind die Themen des Zusammenlebens in einer Kommune, die Prozesse, die unser lokales Umfeld ausgestalten. Dazu zähle ich zum Beispiel die Schulentwicklung oder auch Dinge der Ortsentwicklung und des Wohnungsbaus. Im März war mit einem Mal die Tätigkeit jedoch auf staatliches Handeln reduziert. Ich wurde von einem Bürgermeister zu einem im wahrsten Sinne des Wortes „leitenden Verwaltungsbeamten“, zu einem Durchsetzer der ständig aktualisierten Verordnungen. Wir – ich und meine Mitarbeiter – haben das, denke ich, dennoch sehr gut gemeistert. Die Bildung eines Krisenstabs und die Aufgabenverteilung im Rahmen der gesamten Kette staatlichen Handelns haben wir ohne Erfahrung sehr gut hinbekommen. Allerdings haben wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht geahnt, dass dies alles Vorbereitungen sind auf diese „zweiten Welle“. Auf diese Vorbereitungen können und müssen wir jetzt zurückgreifen.

Eine Krise bietet auch immer eine Chance. Welche positiven Erfahrungen haben Sie gemacht?

Ich denke, dass – wie in allen Krisen – die Menschen enger zusammengerückt sind, auch wenn es in der derzeitigen Pandemie ein Zusammenrücken auf Abstand bedeutet. Aber insgesamt ist die Zusammenarbeit aller Beteiligten in der Verwaltung aber auch in den politischen Gremien zielorientierter geworden. Dass die Bartherinnen und Barther enger zusammengerückt sind, haben wir in den Monaten der Pause im Sommer gemerkt. Hier erinnere ich mich gerne an das Zusammentreffen im Rahmen der „Sounds im Sonnenuntergang“. Das war für mich ein Beispiel, wie man wieder zusammenfinden kann. Genauso eine tolle Idee, mit Abstand zusammen zu sein, ist das Barth Corona-Radio gewesen. Viele positive Impulse haben sich auch durch die Nutzung neuer Technologien und Arbeitsweisen ergeben. Das Einführen von mobilem Arbeiten und die Möglichkeiten, die Telefon- und Videokonferenzen bieten, haben unsere Arbeit verändert. All das sehe ich als positives Ergebnis dieses Jahres 2020 an.

Auch wenn das Thema Corona 2020 im Vordergrund stand, gab es auch andere wichtige Projekte in der Stadt. Welches waren aus Ihrer Sicht 2020 die wichtigsten Projekte?

Die Investitionsvorhaben der Stadt Barth möchte ich hier als erstes nennen: Bürgerhaus, Papenhof, aber vor allem die Umsetzung des Schulbaukonzeptes waren Aufgaben der Selbstverwaltung, die uns beansprucht haben, die aber auch Spaß gemacht haben. Auch die Tiefbauerschließung im neuen Wohngebiet Lerchenweg zähle ich dazu.

Sicherlich kam es durch Corona auch hier und dort zu Verzögerungen. Welche Verzögerung hat Sie am meisten geärgert?

Verzögerung gab es vor allem in den Themen, die wir für die Stadtvertretung vorbereiten wollten, die Parkraumordnung für die Altstadt, ein Verkehrskonzept und die Arbeiten am integrierten Stadtentwicklungskonzept haben gelitten. Überhaupt haben kommunalpolitische Themen in der Zeit der Krisenstabsarbeit keine Chance gehabt, vorangebracht zu werden.

Mit Blick auf 2021: Was wünschen Sie sich für Barth und die Barther?

In erster Linie wünsche ich den Bartherinnen und Barthern, dass sie gut und gesund durch diese Zeiten der Pandemie kommen. Und trotz aller Einschränkungen wünsche ich allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, allen Gästen und allen Bewohnern dieses Landkreises ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Jahreswechsel.

Welche Projekte stehen 2021 für Sie an erster Stelle?

Immer noch die Umsetzung der gesamten Investitionen aber eben auch das Nachholen der genannten liegen gebliebenen kommunalpolitischen Aufgaben sehe ich hier als Prioritäten. Darüber hinaus sehe ich aber auch eine riesige Herausforderung darin, den sich durch Corona verändernden Tourismus so auszugestalten, dass wir als Urlaubsort mehr in den Fokus rücken. Hierbei wird die Umsetzung des Projektes „Hafenquartier“, die wir im kommenden Jahr gemeinsam mit dem Investor beginnen, eine große Hilfe sein.

Von Anika Wenning