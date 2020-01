Ribnitz-Damgarten

In der Kommunalpolitik ist er ein alter Hase. Thomas Huth gehört der Ribnitz-Damgartener Stadtvertretung seit immerhin 21 Jahren an. Im Juni 2019 wurde der studierte Jurist von den Stadtvertretern mehrheitlich zum neuen Stadtpräsidenten von Ribnitz-Damgartens gewählt. Jetzt möchte er ins Büro des Bürgermeisters im Ribnitzer Rathaus einziehen und tritt deshalb am 1. März auf Vorschlag der Wählergemeinschaft „Die Unabhängigen“ zur Wahl an.

Erfahrungen aus der Wirtschaft

Auf die Frage, warum er Bürgermeister werden möchte, muss der 48-Jährige nicht lange überlegen: „Weil mein Herz für Ribnitz-Damgarten schlägt“, sagt er. Im Ribnitzer Neubaugebiet ist er groß geworden und in Ribnitz ist er zur Schule gegangen. Er ist Vater von zwei erwachsenen Kindern, seine Frau ist als Lehrerin am Gymnasium in Damgarten tätig.

Huth verweist darauf, dass er nicht nur sein Wissen als Jurist in das Amt einbringen könne, sondern auch seine Erfahrungen, die er über viele Jahre im Rostocker IT- und Computerunternehmen SIV.AG mit Sitz in Roggentin sammeln konnte. 2007 wurde er Aufsichtsratvorsitzender und hatte damit Verantwortung für über 420 Mitarbeiter. 2010 wurde Huth mit drei weiteren Vorstandsmitgliedern zum Miteigentümer der Firma. 2016 verkauften seine Partner und er das Software-Unternehmen.

Pütnitz: Risiken und Chancen abwägen

Um Ribnitz-Damgarten weiter voranzubringen, „seien etliche dicke Bretter zu bohren“, sagt er. Stichwort: Pütnitz. Aus seiner Sicht sollte man weder mit ungebremster Euphorie noch mit einer voreiligen Ablehnung aus dem Bauch heraus an die Sache herangehen. „Es ist ja kein Geheimnis, dass ich kein Anhänger einer Nutzung von Pütnitz als Ferienpark bin. Persönlich würde ich eine ökologische Nutzung der Liegenschaft favorisieren. Dennoch ist auch hier mein Anspruch, eine für alle vertretbare und verantwortungsvolle Lösung zu finden. Dafür müssen alle Risiken und Chancen gründlich abgewogen werden. Es darf auf keinen Fall ohne die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt über Pütnitz entschieden werden. Bevor wir aber in die Diskussion einsteigen können, müssen vom Investor erst einmal Fakten vorgelegt werden.“ Die Schritte, um diese zu bekommen, seien bereits eingeleitet worden, sagt Huth.

Zu den großen Herausforderungen künftiger Kommunalpolitik zählt der 48-Jährige auch die Modernisierung der Schulen. Damit würden sich nicht nur die Lernbedingungen für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Arbeitsbedingungen für die Lehrerinnen und Lehrer verbessern. Die Schaffung attraktiver Arbeitsbedingungen sei in Zeiten des Lehrermangels sehr wichtig, ist Huth überzeugt. Ein großer Schritt in diese Richtung sei der Bau des Schulcampus der „Bernstein-Schule”. Da sei man mittlerweile nach intensiven Diskussionen auf einem guten Weg. Mit Hochdruck müsse auch am Projekt Schulcampus Rudolf-Harbig-Schule/Löwenzahn-Schule in Damgarten gearbeitet werden.

Am 1. März wird gewählt Vier Kandidaten gehen zur Bürgermeisterwahl in Ribnitz-Damgarten ins Rennen. Kathrin Meyer tritt auf Vorschlag der CDU an, Susann Wippermann auf Vorschlag der SPD. Ines Worm kandidiert auf Vorschlag des Bürgerbündnisses, Thomas Huth auf Vorschlag der Unabhängigen. Am 1. März wählen circa 13 500 Wahlberechtigte ein neues Stadtoberhaupt. Bis zum 8. Februar werden die Wahlbenachrichtigungen verschickt. Ab 10. Februar ist das Briefwahlbüro geöffnet. Anträge auf Briefwahl können ab sofort gestellt werden. Eine mögliche Stichwahl findet am 15. März statt.

Sehr wichtig sei die Schaffung einer S-Bahn-Verbindung nach Rostock, um damit die Mobilität der Einwohner der Stadt zu erhöhen. Huth: „Dazu brauche es eine regelmäßige und enge Taktung der Verbindung von und nach Rostock, sowohl von Ribnitz als auch von Damgarten.“ Damit würde nicht nur der Wohnstandort, sondern auch der Wirtschaftsstandort Ribnitz-Damgarten gestärkt werden, macht er weiter deutlich. Handlungsbedarf sieht er auch beim öffentlichen Nahverkehr. „Beispielsweise kommt man mit dem Stadtbus derzeit nicht in das Gewerbegebiet Ost in Damgarten oder nach Plummendorf. Es gibt auch keinen regelmäßig fahrenden Stadtbus in Richtung Klockenhagen“, sagt Huth.

Ein wichtiges Feld kommunaler Politik ist das Thema Gewerbesteuer. Wann immer in den vergangenen Jahren über deren Erhöhung diskutiert wurde, bezog Huth eine klare Position: „Sie zu erhöhen, ist das falsche Signal. Stattdessen muss es vordringliches Ziel sein, weitere Unternehmen, die Gewerbesteuer zahlen, nach Ribnitz-Damgarten zu locken.“

Arbeit in Vereinen mit Ehrenamtskarte würdigen

Sehr am Herzen liegen dem 48-Jährigen die Sport-, Sozial- und Kulturvereine. Deren Förderung und Unterstützung zählt er mit zu den vordringlichsten Aufgaben eines Bürgermeisters. Denn die Vereine seien der „Kitt“ der Gesellschaft, sie würden Überragendes für das Wir-Gefühl leisten und dafür, dass sich die Menschen in ihrer Stadt wohlfühlen. „Als Anerkennung für dieses Engagement möchte ich mich starkmachen für die Einführung der Ehrenamtskarte“, erläutert Huth.

Und wie steht er zum Thema Stadtkulturhaus? Da habe er eine eindeutige Meinung, so Huth: „Ribnitz-Damgarten braucht ein Stadtkulturhaus.“ Er wolle sich dafür einsetzen, dass das Kulturangebot weiter ausgebaut und notwendige Baumaßnahmen frühzeitig geplant werden. Wenn es um die Zukunft des Stadtkulturhauses geht, erwarte er auch viele Impulse von der Kulturwerkstatt.

Von Edwin Sternkiker