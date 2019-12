Bürgermeisterwahl: Frist für Vorschläge abgelaufen

Ribnitz-Damgarten

In der vergangenen Woche endete die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Bürgermeisterwahl in Ribnitz-Damgarten im kommenden Jahr. Zusätzlich zu den bekannten vier Kandidaten sind keine weiteren Wahlvorschläge eingegangen, teilte Eleonore Mittermayer, Leiterin des Hauptamtes der Verwaltung, auf Anfrage mit.

Der Wahlausschuss, der über die Zulassung der vier Kandidaten abschließend befindet, tagt am 7. Januar 2020.

Somit gehen Susann Wippermann ( SPD), Kathrin Meyer ( CDU), Thomas Huth (Die Unabhängigen) und Ines Worm als parteilose Kandidatin ins Rennen. Susann Wippermann wird unterstützt von den Grünen, Kathrin Meyer von der Ribnitz-Damgartener FDP. Die Linke der Bernsteinstadt hat sich für Thomas Huth positioniert. Ines Worm wurde vom Bürgerbündnis für die Bürgermeisterwahl vorgeschlagen.

Am 1. März 2020 haben die Bürger der Stadt Ribnitz-Damgarten die Wahl. Dann wird ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Gesucht wird der Nachfolger vom Amtsinhaber Frank Ilchmann. Dessen Amtszeit endet am 30. April. Ilchmann kann nicht zur Wiederwahl antreten, da er zum Zeitpunkt der Wahl bereits 64 Jahre alt ist. Um sich zur Wiederwahl stellen zu können, darf ein hauptamtlicher Bürgermeister in Mecklenburg-Vorpommern nicht älter als 63 sein.

Eine mögliche Stichwahl, falls kein Kandidat am 1. März mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt, findet am 15. März statt. Dann entscheidet sich die Wahl zwischen den beiden Kandidaten, die am 1. März die meisten Stimmen erhielten.

Von Robert Niemeyer