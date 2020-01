Bürgermeisterwahl: Kathrin Meyer setzt sich für wirtschaftsfreundliches Ribnitz ein

Ribnitz-Damgarten

Anlauf zum zweiten Versuch: Bereits vor sieben Jahren war Kathrin Meyer zur Bürgermeisterwahl in Ribnitz-Damgarten angetreten. In der Stichwahl unterlag die heute 52-Jährige dem aktuellen Amtsinhaber Frank Ilchmann. „Das war die Entscheidung der Wähler. Da bin ich Demokrat. Ich möchte auch nicht bejammern, was gewesen ist, sondern nach vorne gucken“, sagt die Ribnitz-Damgartenerin. Am 1. März stellt sich Meyer auf Vorschlag der CDU abermals zur Wahl.

In Ribnitz-Damgarten geboren, sei sie nie auf die Idee gekommen, ihre Heimatstadt zu verlassen. „Ich mag den Menschenschlag hier. Ich liebe meine Stadt“, sagt die 52-jährige Mutter von zwei erwachsenen Kindern und Großmutter eines Enkelkinds.

Die meisten Stimmen bei der Kommunalwahl

Das gute Abschneiden bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr hatte ihren Wunsch, Bürgermeisterin zu werden, noch einmal bestärkt. „Das Ergebnis hat mich motiviert.“ Mit 3171 Stimmen erhielt sie bei der Wahl zur Stadtvertretung mit Abstand die meisten Stimmen aller Kandidaten.

„Ich möchte noch mehr Verantwortung übernehmen“, sagt Kathrin Meyer. Bis zur Kommunalwahl im vergangenen Jahr war sie Stadtpräsidentin. Seit vergangenem Jahr ist Meyer Kreistagspräsidentin Vorpommern-Rügens. Außerdem sitzt sie im Aufsichtsrat der Boddenkliniken und ist in verschiedenen Vereinen engagiert. Durch ihren Beruf, seit 2013 ist Meyer wissenschaftliche Mitarbeiterin im Abgeordnetenbüro von Bundeskanzlerin Angela Merkel, habe sie zudem im Land und im Bund ein breites Netzwerk aufbauen können, „das ich für die Stadt nutzen möchte“, so Kathrin Meyer.

Doch auch die Arbeit in der Verwaltung ist der studierten Verwaltungsbetriebswirtin bekannt. Ab 2008 war sie bis zu ihrem Engagement bei Angela Merkel im Ribnitzer Rathaus tätig, leitete hier unter anderem das Amt für Tourismus, Schule und Kultur und war zweite stellvertretende Bürgermeisterin der Bernsteinstadt. „Verwaltung geht nur gemeinsam. Es ist wichtig, jeden Mitarbeiter mitzunehmen und dadurch zu motivieren“, sagt Kathrin Meyer.

Die Chancen nutzen

Dann könnten auch Ziele erreicht werden. Eine saubere und sichere Stadt, gute Bildungsmöglichkeiten, gute Kinderbetreuung sowie die Förderung und Wertschätzung des Ehrenamtes seien Schwerpunkte. „Wichtig ist dabei, dass Damgarten gleichberechtigt zu Ribnitz im Fokus steht“, sagt Kathrin Meyer.

Deshalb müsse gleichzeitig zum bereits angeschobenen Bau des Bildungscampus in Ribnitz für den Bildungsstandort Damgarten eine Lösung gefunden werden. „Jetzt ist das Geld vorhanden, jetzt muss man die Chance nutzen“, so die 52-Jährige. Bekanntlich reichen die Raumkapazitäten in der Rudolf-Harbig-Regionalschule nicht aus. Das Gebäude der Freien Evangelischen Grundschule ist sanierungsbedürftig. Auch in Damgarten sei der Campusgedanke sinnvoll, der jedoch nicht unbedingt, wie in Ribnitz, in einem Rutsch, sondern Stück für Stück umgesetzt werden könne.

In Sachen Wirtschaftsförderung spricht sich Meyer für stabile Steuern aus, vor allem in Bezug auf die Gewerbesteuer. „Man kann uns nicht zwingen, die kommunalen Steuern zu erhöhen“, so Kathrin Meyer. Mit einer verlässlichen Verwaltung, die manchmal auch unbürokratisch die Unternehmen unterstützt, müsse ein wirtschaftsfreundliches Klima in Ribnitz-Damgarten entstehen.

Am 1. März wird gewählt Vier Kandidaten gehen zur Bürgermeisterwahl in Ribnitz-Damgarten ins Rennen. Kathrin Meyer tritt auf Vorschlag der CDU an, Susann Wippermann auf Vorschlag der SPD. Ines Worm kandidiert auf Vorschlag des Bürgerbündnisses, Thomas Huth auf Vorschlag der Unabhängigen. Am 1. März wählen circa 13 500 Wahlberechtigte ein neues Stadtoberhaupt. Bis zum 8. Februar werden die Wahlbenachrichtigungen verschickt. Ab 10. Februar ist das Briefwahlbüro geöffnet. Anträge auf Briefwahl können ab sofort gestellt werden. Eine mögliche Stichwahl findet am 15. März statt.

Im Bereich Infrastruktur müsse die Stadt weiter dranbleiben, wenn es um Wohnungsbau und die Ausweisung von Wohngebieten geht. „Auch junge Familien sollen es sich leisten können, zu bauen“, so Kathrin Meyer. Hier könnten neue Wege beschritten werden, etwa durch die Möglichkeit, Reihenhäuser oder Doppelhäuser zu bauen. Gleichzeitig müssen laut Meyer die Mietwohnungen modernisiert werden, vor allem in Richtung Barrierefreiheit, etwa durch den Einbau von Fahrstühlen. Die Wohnungen sollen aber bezahlbar bleiben. Fördermittel könnten helfen, die Umbauten zu finanzieren, ohne dass die Kosten auf die Mieter umgelegt werden müssen.

Das Bestmögliche für alle

Im touristischen Bereich müsse Ribnitz-Damgarten seinem Anspruch als Erholungsort weiter gerecht werden wie bisher. „Man muss aber auch neue Ideen entwickeln“, so Meyer. Deshalb sei sie gespannt auf die Ergebnisse der Kulturwerkstatt. Zur immer wieder aufkommenden Diskussion um die städtischen Zuschüsse zum Betrieb der Museen sagt sie: „Nichts ist tabulos, aber die Entscheidungen dürfen nicht dazu führen, dass die Museen an Qualität verlieren und sich nicht mehr entwickeln können.“

Die derzeitigen Entwicklungen in Sachen Pütnitz sieht Meyer als Chance, die man nicht vorüberziehen lassen sollte. Die Stadt werde von der touristischen Entwicklung des ehemaligen Militärgeländes profitieren. „Jetzt ist die Anfrage eines Investors da. Die wird geprüft. Aber es wird nichts ohne die Beteiligung der Bürger entschieden. Das Bestmögliche für alle soll entstehen“, so Kathrin Meyer.

