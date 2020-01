Bürgermeisterwahl: Susann Wippermann will Damgarten in den Fokus rücken

Ribnitz-Damgarten

Susann Wippermann war die Erste, die ihre Kandidatur zur diesjährigen Bürgermeisterwahl in Ribnitz-Damgarten bekanntgegeben hat. Auf Vorschlag der SPD tritt die 48-Jährige am 1. März an. „Es war schon immer mein Wunsch, Bürgermeisterin zu werden. Jetzt fühle ich mich bereit dazu“, sagt sie. Mit „I love RDG“ wirbt Wippermann für sich. „Und das trifft es im Kern“, sagt die dreifache Mutter. „Ich bin hier geboren und aufgewachsen, kenne jeden Stein und die Probleme darunter.“

Seit mehr als zehn Jahren engagiert sich Susann Wippermann in der Politik, ist Stadtvertreterin und Mitglied des Kreistages Vorpommern-Rügen und seit 2014 Landtagsabgeordnete. In Schwerin arbeitet sie unter anderem im NSU-Untersuchungsausschuss und im Wirtschaftsausschuss mit und ist tourismuspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Landtag.

Erfahrung im Landtag gesammelt

Ihr Landtagsmandat sei ein Pluspunkt. „Ich habe gute Netzwerke dort. Es ist ein Vorteil, wenn man die Privatnummern von Ministern und Staatssekretären hat“, so Susann Wippermann. Die Erfahrung im politischen Betrieb sei wichtig und ein Grund, warum sie für die Bürgermeisterwahl kandidiert.

Zuletzt hatte Wippermann, die in Damgarten wohnt, anlässlich ihrer Neujahrstour als Landtagsabgeordnete auch in der Bernsteinstadt etliche Institutionen, Unternehmen und Bürger besucht. Die Erkenntnis: „Es gibt ein Fachkräfteproblem, außerdem Probleme bei der Umsetzung von Bauprojekten und auch in den Vereinen Probleme bei der Suche nach Nachwuchs.“ Gerade beim Fachkräftemangel könnten neue Wege gegangen werden. In diesem Punkt könne ihr Netzwerk in Schwerin helfen. Eine Idee: internationale Fachkräfte anwerben, wie es beispielsweise in der Hotel- und Gastro-Branche bereits seit einigen Jahren betrieben wird.

Zuschüsse für Museen festschreiben

Wichtig sei auch, die Kultur in der Bernsteinstadt zu erhalten. Hier hat Wippermann vor allem die Museen im Auge. „Die Museen brauchen Ruhe und Verlässlichkeit. Es müssen klare Finanzierungszusagen gemacht werden“, so die 48-Jährige. Fast jährlich werde im Zuge der Haushaltsdiskussion über die städtischen Zuschüsse debattiert. Diese Zuschüsse sollten mit Dynamisierung nach oben festgeschrieben werden.

Am 1. März wird gewählt Vier Kandidaten gehen zur Bürgermeisterwahl in Ribnitz-Damgarten ins Rennen. Kathrin Meyer tritt auf Vorschlag der CDU an, Susann Wippermann auf Vorschlag der SPD. Ines Worm kandidiert auf Vorschlag des Bürgerbündnisses, Thomas Huth auf Vorschlag der Unabhängigen. Am 1. März wählen circa 13 500 Wahlberechtigte ein neues Stadtoberhaupt. Bis zum 8. Februar werden die Wahlbenachrichtigungen verschickt. Ab 10. Februar ist das Briefwahlbüro geöffnet. Anträge auf Briefwahl können ab sofort gestellt werden. Eine mögliche Stichwahl findet am 15. März statt.

Ein wesentliches Thema sei die Zukunft des Bildungsstandortes Ribnitz-Damgarten. Das Projekt Bildungscampus Ribnitz läuft. „Eine Mammutaufgabe, die weiter begleitet werden muss.“ Darüber hinaus müsse in den nächsten Jahren der Standort in Damgarten in den Fokus rücken. Hier gibt es Platzprobleme an der Rudolf-Harbig-Schule und ein Grundschulgebäude der Freien Evangelischen Grundschule, das nicht mehr zeitgemäß ist. Wippermanns Idee: Auch hier sei der Campusgedanke angebracht. Ihr Wunsch: wieder eine staatliche Grundschule in Damgarten zu etablieren.

Außerdem müsse das Verkehrskonzept überarbeitet und erweitert werden. Der Öffentliche Personennahverkehr müsse mit betrachtet werden, ebenso wie der Rad- und Fußgängerverkehr. „Wir brauchen moderne Lösungen.“

Steuererhöhung möglich

Immer wieder wurde im Zuge der Haushaltsdiskussion auch über die Erhöhung der kommunalen Steuern diskutiert. Die Stadtvertretung lehnte die Vorstöße der Verwaltung zuletzt stets ab. Würde es mit einer Bürgermeisterin Susann Wippermann eine Steuererhöhung geben? „Das kommt darauf an, ob es gerechtfertigt ist. Wenn es wichtige Projekte gibt oder beispielsweise tatsächlich eine Kreditvergabe davon abhängig ist, kann man die Grundsteuern und auch die Gewerbesteuer erhöhen.“ Die Wirksamkeit von niedrigen Gewerbesteuern dürfe nicht überschätzt werden, Ribnitz-Damgarten sei nicht in der Lage, mit einer niedrigen Gewerbesteuer Großunternehmen anzulocken.

Die touristische Entwicklung der Halbinsel Pütnitz sei wichtig, in einer „sanften Variante“. Anhand der derzeit vorhandenen öffentlichen Informationen zu dem Projekt sei es jedoch schwierig, zu sagen, ob die derzeitigen Ideen sinnvoll sind oder nicht. Wichtig sei, dass der Stadt signifikante Vorteile entstehen.

Susann Wippermann hat zwei Jahre Verwaltungsrecht studiert, zuvor Soziologie mit dem Zweitfach öffentliches Recht. „Ich komme nicht ganz unbeleckt“, sagt sie mit Blick auf ihre Qualifikation auch als Verwaltungschef. Facharbeiterin für Holztechnik, ein abgebrochenes Lehramtsstudium, Möbelverkäuferin, eine Ausbildung zur Fachinformatikerin, Angestellte in einem Bauplanungsbüro, ihr Lebenslauf gestaltet sich vielseitig. Viele Jahre sei sie ein wenig auf der Suche nach ihrem beruflichen Zuhause gewesen. „Aber es waren immer bewusste Entscheidungen“, sagt sie. So auch die Kandidatur zur Bürgermeisterwahl.

Lesen Sie auch:

Von Robert Niemeyer