Bürgermeisterwahl: CDU-Nominierung steht fest

Die CDU in Ribnitz-Damgarten hat Kathrin Meyer offiziell als Kandidatin für die Bürgermeisterwahl in der Bernsteinstadt im kommenden Jahr nominiert. In geheimer Wahl erhielt die 52-Jährige bei der Versammlung des Stadtverbands 100 Prozent der Stimmen. Schon seit Wochen war Meyer als Bürgermeisterkandidatin im Gespräch.

Damit steht die zweite Nominierung fest. Die SPD hat bereits die Landtagsabgeordnete und Stadtvertreterin Susann Wippermann nominiert.

Kathrin Meyer (CDU). Quelle: CDU

Kathrin Meyer wolle Brücken bauen und auch neue Wege gehen, erläuterte die Verwaltungsbetriebswirtin ihre Motivation für die Kandidatur. Wichtig sei ihr, die Bedürfnisse aller Generationen zu achten und sich für Lösungen ihrer Anliegen einzusetzen: „Alle Generationen sollen sich in unserer Stadt wohl und sicher fühlen“, so Meyer. „Ich bin mir der Verantwortung für dieses Amt bewusst. Wer mich kennt, weiß, dass ich bodenständig, ehrlich und zuverlässig bin. In den vergangenen Jahren habe ich gezeigt, dass für mich immer Sachthemen und nicht parteipolitisches Taktieren im Mittelpunkt meiner Arbeit stehen.“ Es gehe um die Stadt. Alle, die sich mit Ideen und Tatkraft einsetzen, würden gebraucht.

Hans-Joachim Westendorf, Vorsitzender der CDU-FDP-Fraktion der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten, unterstützt die Nominierung: „ Kathrin Meyer ist die richtige Kandidatin für das Bürgermeisteramt. Ihre berufliche Qualifikation, ihre den Menschen zugewandte Art sowie ihre Erfahrung im Verwaltungsbereich und ihr großes Netzwerk auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene werden Ribnitz-Damgarten von großem Nutzen sein.“

Am 1. März 2020 wählen die Bürger Ribnitz-Damgartens ein neues Stadtoberhaupt. Eine mögliche Stichwahl findet am 15. März statt. Am 17. Dezember endet die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen zur Bürgermeisterwahl. Der Wahlausschuss, der über die Zulassung der Kandidaten befindet, tagt am 7. Januar 2020.

