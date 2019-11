Kandidat der Unabhängigen steht fest

Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgartens Stadtpräsident Thomas Huth hat sich nun offiziell zu seiner Kandidatur für die Bürgermeisterwahl in der Bernsteinstadt bekannt. „Ja, ich kandidiere, weil ich davon überzeugt bin, dass ich das, was ich gut kann, zum Wohle der Stadt einsetzen möchte“, sagte der 48-Jährige.

In den vergangenen Wochen war Huths Name bereits heiß gehandelt worden. Die Wählergruppe „Die Unabhängigen“ hatte sich bereits für Huth als Kandidaten ausgesprochen. Für die Einreichung des Wahlvorschlags fehlt nun nur noch die offizielle Nominierung durch eine Mitgliederversammlung der Unabhängigen. Die Versammlung findet am 25. November statt.

Thomas Huth (Die Unabhängigen), Stadtpräsident von Ribnitz-Damgarten. Quelle: privat

Thomas Huth ist seit 20 Jahren in der Kommunalpolitik Ribnitz-Damgartens aktiv. „Ich bin ein Kind der Stadt und stecke tief in den Prozessen drin, die ich gestalten möchte“, so Thomas Huth. Als Bürgermeister wolle er praxistaugliche Lösungen entwickeln, die die Stadt voranbringen. Seine juristische Ausbildung und seine 20-jährige Erfahrung in der Führung eines Wirtschaftsunternehmens seien gute Voraussetzungen für die Leitung einer Verwaltung.

Am 1. März 2020 wird ein neuer Bürgermeister in Ribnitz-Damgarten gewählt. Neben Huth treten bislang für die SPD die Landtagsabgeordnete Susann Wippermann und für die CDU Kathrin Meyer, Kreistagspräsidentin Vorpommern-Rügens, an.

Von Robert Niemeyer