Kathrin Meyers Nominierung nur noch Formsache

Ribnitz-Damgarten

Der CDU-Stadtverband Ribnitz-Damgarten hat am Dienstag Kathrin Meyer als Kandidatin für die Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr vorgeschlagen. Offiziell nominiert ist Meyer damit aber noch nicht. Am 12. November stimmen dann die Mitglieder des Stadtverbandes, die Bürger der Bernsteinstadt sind, darüber ab. Allerdings dürfte die Nominierung nur noch Formsache sein. Ihre grundsätzliche Bereitschaft, als CDU-Kandidatin zur Bürgermeisterwahl anzutreten, habe Meyer, die selbst Vorsitzende des Stadtverbands Ribnitz-Damgarten ist, bereits erklärt. Kathrin Meyer ist Stadtvertreterin in Ribnitz-Damgarten und Kreistagspräsidentin Vorpommern-Rügens.

Auch Thomas Huth, designierter Kandidat der Wählergruppe „Die Unabhängigen“, gehe mit der Nominierung durch die Unabhängigen mit. Allerdings seien beruflich noch ein paar Dinge zu klären, teilte der Ribnitz-Damgartener Stadtpräsident mit. Erst danach werde er sich konkret öffentlich zu seiner möglichen Kandidatur äußern.

Am 1. März 2020 wählen die Bürger Ribnitz-Damgartens ein neues Stadtoberhaupt. Eine mögliche Stichwahl findet am 15. März statt. Am 17. Dezember endet die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen zur Bürgermeisterwahl. Der Wahlausschuss, der über die Zulassung der Kandidaten befindet, tagt am 7. Januar 2020.

Die SPD hat ihre Nominierung bereits bekanntgegeben. Die Landtagsabgeordnete Susann Wippermann geht für die Sozialdemokraten ins Rennen und wird dabei auch von den Grünen unterstützt. Die SPD und Bündnis 90/Die Grünen bilden in der Ribnitz-Damgartener Stadtvertretung eine Fraktion.

Die Linke in der Bernsteinstadt wird keinen eigenen Kandidaten aufstellen. Die FDP in Ribnitz-Damgarten diskutiert am kommenden Donnerstag, wie sie sich in Sachen Bürgermeisterwahl positioniert. Amtsinhaber Frank Ilchmann wird nicht wieder zur Wahl antreten. Aus Altersgründen darf er nicht.

In Ribnitz-Damgarten wird ein hauptamtlicher Bürgermeister für eine Amtszeit von sieben Jahren gewählt. Er ist gleichzeitig Leiter der Verwaltung. Um für eine Wiederwahl antreten zu können, darf der Amtsinhaber am Wahltag das 64. Lebensjahr nicht vollendet haben. Neue Kandidaten müssen jünger als 60 Jahre sein.

Von Robert Niemeyer