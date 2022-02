Buga 2025 in Rostock: Bad Sülze und Divitz wollen Außenstandort werden

Bad Sülze

Kann sich eine Dahlienstadt eine solche Möglichkeit entgehen lassen? Natürlich nicht, Bad Sülze will sich als Außenstandort der Bundesgartenschau in Rostock 2025 bewerben. Das beschloss die Stadtvertretung einstimmig in ihrer Sitzung am Dienstagabend. Höchste Zeit, denn die Bewerbungsfrist läuft am letzten Februartag 2022 ab.

Vorsichtige Bedenken, man könne damit ein finanzielles „Minus“ einfahren, zerstreute die erste stellvertretende Bürgermeisterin Martina Henke. Es sei kein Risiko dabei, habe ihre Internet-Recherche ergeben. Dort aber heißt es auch, dass die Bewerber keine finanziellen Mittel von der Hansestadt erwarten können und Außenstandorte ihre Kosten gegebenenfalls selbst tragen oder sich um gesonderte Förderungen kümmern mögen.

Mehr Werbung, mehr Besucher

Für den Titel „Buga-Außenstandort“ seien jedoch Standards einzuhalten und es ist die Bereitschaft gefragt, einen Beitrag auf dem Ausstellungsgelände während der Buga zu leisten. Dafür wiederum sei den Außenstandorten die Aufmerksamkeit sicher. Und genau darauf kommt es der Dahlienstadt an, die sich breitere Werbung und mehr Besucher von ihrer Buga-Präsenz verspricht – so könnte sich das rechnen.

Ohnehin sei es ja noch nicht sicher, ob Bad Sülze überhaupt angenommen werde, doch die Chance darauf sollte man sich nicht entgehen lassen, war sich die Stadtvertretung einig. Nun soll die Bewerbung über’s Wochenende ausgearbeitet werden. Im Zentrum des Konzepts dürfte natürlich der Dahliengarten stehen, der mit Kurpark, Gradierwerk und Museum ein Ensemble bilden kann, skizzierte Bürgermeisterin Dr. Doris Schmutzer.

Ein Gremium, in dem lokale Tourismusorganisationen, Bund, Land und die Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft vertreten sind, orientiert sich bei der Auswahl der Außenstandorte an den Kategorien „Gärten und Parks“, „Gutshäuser und Schlösser“, „Küste, Meer, Hanse“, „Kultur, Handwerk“ oder „Nachhaltigkeit, Biodiversität, Urbanität und Klimaschutz“. Vorgaben für die Anzahl von Außenstellen gibt es nicht. Schwerin hatte gut 30, Erfurt 27 Außenstandorte gewonnen.

170 Tage soll die Bundesgartenschau in der größten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns dauern. Die Veranstalter rechnen mit insgesamt 1,7 Millionen Gästen. Die Bundesgartenschau soll Impulsgeber für die weitere touristische Entwicklung in MV sein.

Divitz: Bewerbung im zweiten Anlauf

Auch die Wasserburg Divitz bei Barth geht ins Rennen. Bereits Mitte vergangenen Jahres war die Bewerbung fertiggestellt worden. Die Idee ist unter anderem, den Landschaftspark der Wasserburg wieder herzurichten. Als designierter Außenstandort der Buga könne auch die dringend notwendige Sanierung der Burg wieder stärker in den Fokus rücken und so wieder forciert werden.

Zwischenzeitlich gab es auch Signale aus Rostock, dass es für Divitz ziemlich gut aussieht. Bis September sollte es eine Entscheidung geben. Im Spätsommer lagen 17 Ideen für die Außenstandorte bei den Organisatoren der Hanseschau. Doch offenbar wurde die Bewerbungsfrist verlängert bzw. die Bewerbungsphase offiziell erst später gestartet.

So hieß es im Oktober, dass es eine Entscheidung zu den Außenstandorten der Bundesgartenschau 2025 in Rostock erst 2022 geben würde. Die bisherigen Bewerber mussten offenbar ihre Unterlagen noch einmal überarbeiten. „Städte, Gemeinden oder Projekte hatten sich bisher unaufgefordert an den Fachbereich Buga oder die Stadt gewandt und ihr Interesse bekundet, Außenstandort zu werden. Gerne haben wir dieses Interesse entgegengenommen“, hieß es damals von der Stadt Rostock.

„Inzwischen wurde das Gremium zur Auswahl der Außenstandorte gebildet. Es wurde dabei festgelegt, einen offiziellen Aufruf zu starten, um so allen die Möglichkeit einer Bewerbung zu geben. Nur so kann es möglich werden, die ganze Vielfalt des Landes MV zu zeigen“, hieß es im Oktober. Bedeutet: Erst zu diesem Zeitpunkt sei offiziell dazu aufgerufen worden, dass sich Orte als Außenstandorte bewerben.

Bis dahin waren neun tatsächliche Bewerbungen als Außenstandorte eingegangen, und zwar aus Bad Doberan, Schwerin-Mueß, Teterow, Güstrow, Waren (Müritz), Wasserburg Divitz, Gemeinde Pölchow, Herrenhaus Viecheln und die Obstarche Reddelich. Einige Bewerber dürften jetzt noch hinzukommen.

Von Susanne Retzlaff und Robert Niemeyer