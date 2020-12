Buhnenneubau in Ahrenshoop hat begonnen

Ahrenshoop

Viele Buhnen in Ahrenhoop sind durchlässig geworden, das Holz ist morsch. Die Bauwerke haben zum Teil ihre Funktion verloren, den strömungsbedingten Sandtransport in Richtung Darßer Ort zu verhindern beziehungsweise zu erschweren. Nun hat der Ersatzneubau von insgesamt 14 neuen Buhnen begonnen.

Sie werden zwischen 45 und 50 Meter weit in die Ostsee hineinragen. Für die Maßnahme hat das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg Baukosten in Höhe von zwei Millionen Euro veranschlagt. Die Arbeiten sollen bis April kommenden Jahres andauern.

Buhnen ragen 45 Zentimeter aus dem Wasser

Die neuen Buhnen entstehen im Bereich zwischen dem Hotel Der Fischländer und der Reha-Klinik am Ortsausgang in Richtung Born. Insgesamt werden für den Neubau der Buhnen mehr als 4630 Pfähle aus FSC-zertifiziertem Holz in den Boden gerammt. Die Pfähle sind bis zu acht Meter lang.

In Ahrenshoop werden neue Buhnen gebaut. Quelle: Timo Richter

Das im Wasser verbaute Hartholz ist resistent gegen Beschädigungen durch den Schiffsbohrwurm. Am Strand selbst wird Kiefernholz verwendet. Gelagert wird das Holz auf einem strandnahen Grundstück am Sitz der Kurverwaltung des Künstlerortes.

Gemessen an einem mittleren Wasserstand in der Ostsee werden die Buhnen 45 Zentimeter aus dem Wasser ragen. Die Durchlässigkeit soll maximal 14 Prozent betragen. Geplant ist der Bau von fünf zweireihigen sowie neun einreihigen Buhnen.

Von Timo Richter