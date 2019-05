Wustrow/Ahrenshoop

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) hat am Samstag Schützenhilfe im Kommunalwahlkampf gegeben. Sie war Gast von Wahlveranstaltungen der Christdemokraten in Wustrow und Ahrenshoop. Allein in Wustrow waren rund 100 Interessierte gekommen.

In Wustrow stellten sich neben dem Bürgermeisterkandidaten Daniel Schimmelpfennig auch die Bewerber für einen Sitz in der Gemeindevertretung des Ostseebades den Fragen des Publikums. Kommunale Themen wie Arbeitskräftemangel, Wohnungssituation aber auch Beziehungen zwischen Kommunen und Arbeit in der Gemeindevertretung waren gefragt.

Eintrag ins Gästebuch

Benjamin Heinke, Spitzenkandidat der CDU für einen Sitz im Kreistag Vorpommern-Rügen und Bürgermeisterkandidat in Ahrenshoop, war während beider Wahlkampfveranstaltungen zugegen. „Alles Gute für die Zukunft“, hatte Angela Merkel in das Gästebuch des Dorint-Hotels geschrieben.

Begrüßt wurde Angela Merkel mit herzlichem Applaus, nachdem sie pünktlich zu der Veranstaltung mit einem Hubschrauber eingeflogen worden war. Nach dem gut einstündigen Auftritt reiste sie in die Nachbargemeinde Ahrenshoop.

Timo Richter