Ribnitz-Damgarten

In der Nacht zu Samstag hat ein 29-jähriger Autofahrer gegen 2.15 Uhr Anhaltesignale der Bundespolizei in Altheide missachtet und raste mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ribnitz-Damgarten davon. Eine Streife der Bundespolizei nahm die Verfolgung auf und konnte den Mann noch vor Ribnitz-Damgarten stoppen.

Grund für seine Flucht war, dass er keine Fahrerlaubnis mehr besitze, weil ihm diese aufgrund von Betäubungsmittelverstößen bereits behördlich entzogen wurde, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Ein anschließender Drogenvortest ergab, dass der Mann auch diesmal positiv reagierte. Der Stralsunder muss sich nun wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Führen eines Kraftfahrzeugs unter Einfluss berauschender Mittel und Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Mitfahrer ohne Ausweis

In der Nacht zu Sonntag kontrollierte die Bundespolizei gegen 2.30 Uhr einen 41-jährigen Mann, der als Beifahrer auf der B 105 in Altheide unterwegs war. Da er seinen Ausweis vergessen hatte, bat er seine Lebensgefährtin, diesen zur Kontrollstelle zu bringen, denn gegen den Mann lag aktuell ein Haftbefehl vor.

2021 wurde der Rostocker durch das Amtsgericht Rostock wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe von 1200 Euro oder 80 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Bislang hatte er diese Geldstrafe nicht bezahlt oder die ersatzweise Haft angetreten. Des Weiteren ist der Mann wegen des Handels mit Betäubungsmitteln polizeilich bekannt.

Seine 33-jährige Lebensgefährtin folgte dem Wunsch und kam mit ihrem Pkw zur Kontrollstelle. Nachdem sie den Ausweis ihres Freundes übergeben hatte, wurde die Frau kontrolliert. Hierbei entdeckten die Beamten im Kofferraum eine Tasche mit 59 Ecstasy-Pillen, die laut Bundespolizei einen Straßenverkaufswert von circa 600 Euro haben.

Für die Fahrerin kam es nun noch schlimmer, denn auf einen durchgeführten Drogenvortest reagierte sie positiv. Die Frau wird sich für den Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten müssen. Für ihren 41-jährigen Lebensgefährten ging es direkt in die Justizvollzugsanstalt, denn die geforderte Geldstrafe konnte er nicht aufbringen.

Von Timo Richter