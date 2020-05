Bunte Überraschung für Lüdershäger Kita-Kinder

Lüdershagen

Normalerweise herrscht in der Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) „In der kleinen Schule“ in Lüdershagen geschäftiges Treiben. Kinder spielen draußen auf dem Gelände, wuseln durch die Gänge, lachen und toben. Doch in den vergangenen Wochen ist es stiller geworden. Nur wenige Mädchen und Jungen, die in die Notbetreuung dürfen, besuchen momentan die Awo-Kindertagesstätte.

„Es ist für unsere Kinder, Eltern und für uns gerade keine einfache Zeit. Eine große Herausforderung für alle Familien und Erzieherinnen unserer Kita“, sagt die Leiterin der Einrichtung, Susanne Rohde. „Eine Zeit, die so noch nie da gewesen ist. Von heute auf morgen durften die Kinder die Kita nicht mehr besuchen.“

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Um den Familien einen kleinen Hoffnungsschimmer zu schenken, haben die Erzieherinnen jedes Fenster der Kita mit einem Regenbogen gemalt. Und für die Kinder, die schon seit Wochen nicht in die Kita dürfen, gab es eine ganz besondere Überraschung. Ein Buch mit Ausmalbildern, Bastelanleitungen, Spielen und Geschichten.

So können die Familien die Zeit ohne Kita überbrücken. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass bald wieder Normalität einkehrt. „Wir wünschen allen Familien viel Glück, Ausdauern und Nervenstärke. Bleiben Sie gesund“, sagt die Kita-Leiterin.

Lesen Sie auch:

Von Anika Wenning