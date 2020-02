Busfahrer aus Leidenschaft: So sieht der Arbeitsalltag in und um Stralsund aus

Stralsund

Die Busfahrer im Landkreis Vorpommern-Rügen sind am Donnerstag zum vierten Mal in einen Warnstreik getreten. Der Ausstand dauerte einen ganzen Tag lang. Alle Linien in der Stadt, auf dem Land, zu den Schulen und den Stralsunder Werkstätten wurden nicht bedient. „Wir wollen mit dem Streik deutlich machen, dass uns die Sache ernst ist“, sagte Gewerkschaftsfunktionär Michael Pfeifer. Ihm geht es vor allem um eine „angemessene Wertschätzung der Arbeit“ zu den herrschenden Bedingungen.

Wie die aussehen, erzählt Thomas Rafel, Busfahrer seit zwölf Jahren: „Normalerweise stehe ich um 4 Uhr auf, damit ich um 5.30 Uhr hinterm Steuer sitze. Seit acht Jahren mache ich den Behindertentransport. Meine Tour geht über Richtenberg und Koitenhagen nach Velgast und Niepars zu den Stralsunder Werkstätten. Zwischen zehn und 13 Leute sammle ich ein. Man muss bei den Fahrgästen Feingefühl haben. Es kommt auch vor, dass mal einer einen Anfall hat. Dann kümmere ich mich darum, bringe ihn zum Beispiel in die stabile Seitenlage und warte, bis ein Rettungswagen kommt. Nach der Tour fahre ich wieder zum Betriebshof und habe 15 Minuten Pause. Dann steige ich in einen Linienbus und drehe ein, zwei Runden durch die Stadt.“

„Krankenhausbus“ fährt ab 3.52 Uhr

„Um 11 Uhr habe ich Schichtpause, in der ich mich aufs Fahrrad schwinge und die acht Kilometer nach Hause fahre. Um 14 Uhr stehen dann die Rücktour der Behinderten und weitere Fahrten an. Kurz nach 16.30 Uhr habe ich Feierabend und bin um 17 Uhr zu Hause. Meine Frühschicht ist das nicht. Die beginnt noch eine Stunde früher. Dann stehe ich um 3 Uhr auf, um die erste Tour um 4.31 Uhr zu fahren. Der allererste VVR-Bus fährt übrigens schon um 3.52 Uhr. Wer da mitfährt? Meistens Leute, die zum Krankenhaus wollen. Trotz der frühen Arbeitszeiten bin ich mit Leidenschaft dabei. Ich gehe gerne zur Arbeit.“

Über die zukünftige Gehaltsgestaltung der Busfahrer in MV sprechen Vertreter der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und des Kommunalen Arbeitgeberverbandes wieder am Montag. Verdi fordert für die landesweit rund 1500 Mitarbeiter von Nahverkehrsbetrieben 2,06 Euro mehr Lohn pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar und einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete von 100 Euro. Der Arbeitgeberverband hält die Forderungen für zu hoch.

34 Euro fürs Taxi zur Arbeit

Auf der Facebookseite der VVR machten einige Fahrgäste ihrem Ärger wegen der Warnstreiks Luft: „Das Verständnis dafür ist definitiv aufgebraucht“, schreibt etwa Bianka Armgardt. Und Maria Kottke berichtet, dass sie 34 Euro fürs Taxi zahlen musste, um zur Arbeit zu kommen. Auch Verständnis für die Busfahrer wird geäußert, allerdings in Verbindung mit der Aufforderung, dass endlich eine Einigung erzielt werden soll. „Die Leute sind einfach genervt“, stellt VVR-Sprecher Michael Lang fest. Er bedauert, dass der Warnstreik erneut sehr kurzfristig angekündigt wurde und keine Zeit geblieben sei, Subunternehmen einzusetzen.

Von Kai Lachmann