Busse in Vorpommern-Rügen: Fahrplanwechsel am 10. Januar

Im gesamten Bediengebiet der Vehrkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) erfolgt einheitlich am 10. Januar der Fahrplanwechsel. Die Fahrpläne sind bis zum 11. Dezember gültig und enthalten das ganzjährige Grundangebot. Davon ausgenommen ist der Taschenfahrplan der Linie 210 (Ribnitz-Damgarten – Fischland-Darß-Zingst – Barth), dieser gilt bis zum 8. Mai und erscheint neu am 9. Mai inklusive aller Fahrten der Radbusse.

Änderungen auf Rügen

Im Rügener Fahrplanheft sind zusätzlich zum Jahresfahrplan auch alle geplanten Sommerangebote wie Halbstundentakt, Spätfahrten und Fahrpläne der Störtebekerbusse und der Radzfatz-Busse (Linienbusse mit Radanhänger) mit abgebildet. Mit dem Fahrplanwechsel werden u.a. im Bediengebiet Rügen folgende Änderungen im Fahrplan-und Liniennetz wirksam: Zusätzlich zur Linie 18 (Stadtverkehr Sassnitz) bindet neu die Regionallinie 22 (Serams-Binz/ Prora-Sassnitz) den Fährhafen Mukran und hier alle Fährschiffe nach Ystad und Rønne an. Durch diese neuen Bus/Schiff-Verknüpfungen sind Tagesausflüge nach Schweden und Fahrten auf die dänische Insel Bornholm mit den ÖPNV eine umweltfreundliche Reisealternative für Einheimische und Urlauber.

Fahrplanhefte sowie die kostenfreien Ausflugstipps, Taschenfahrpläne und Infobroschüren sind in den Bussen und Vorverkaufsstellen, in zahlreichen Kurverwaltungen und touristischen Einrichtungen sowie in unsere Infothek am Busbahnhof Bergen auf Rügen erhältlich. Für Fahrplanauskünfte steht das VVR-Info-Telefon mit der Nummer 038326 / 600 800 zur Verfügung. Auch das Jahr 2021 wird noch durch die Covid-19-Pandemie geprägt sein und es kann zu Umstellungen im täglichen Busverkehr kommen.

