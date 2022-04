CJD Ribnitz-Damgarten: Bäume pflanzen für den Klimaschutz

Ribnitz-Damgarten/Neuheide

Im CJD-Wohnheim in der Ernst-Garduhn-Straße Damgarten leben dauerhaft bis zu 25 erwachsene Menschen mit Behinderungen. Für sechs von ihnen ging es am Donnerstag hinaus in den Ribnitz-Damgartener Stadtforst. Zum Bäume pflanzen. „Das Christliche Jugenddorfwerk feiert in diesem Jahr 75-jähriges Bestehen. Da hatten wir die Idee, bis Ende dieses Jahres 75 Bäume zu pflanzen“, erläuterte Betreuerin Petra Heym. Bei Stadtförster Falk Fleischer rannte sie mit dieser Idee offene Türen ein.

Die Pflanzaktion wurde auf einer Fläche gestartet, die sich im Revierteil Neuheide befindet. Mit rund 1100 Hektar ist er der größte Revierteil des rund 1700 Hektar großen Stadtwaldes. Zu diesem gehören noch die Revierteile Freudenberger Wald und Pütnitzer Holz.

Auf dem Kahlschlag im Revierteil Neuheide standen bis vor wenigen Jahren Sitka-Fichten, erläuterte der Stadtförster. Da den Bäumen jedoch ein Schädling zugesetzt habe, nämlich die Sitka-Fichten-Röhrenlaus, habe man sie fällen müssen, um das Holz noch verwerten zu können.

Laubholzanteil soll stetig vergrößert werden

Im vergangenen Jahr wurden auf der freigewordene Fläche bereits Douglasien gepflanzt. Diese Nadelbaumart ist weniger anfällig als die Fichte. Die sechs Bewohner des CJD-Wohnheims sowie ihre Betreuerin Petra Heym und ihr Betreuer Martin Born sorgten dafür, dass sich den Douglasien nun Bergahorn, Bergulme und Flatterulme zugesellten. Hilfe gaben ihnen beim Setzen der Bäumchen Mitarbeiter der Ribnitz-Damgartener Stadtforst.

Durch die Bepflanzung der Fläche mit diesen Baumarten soll ein weiterer Beitrag geleistet werden, um den Laubholzanteil im Stadtforst zu erhöhen, erläuterte Falk Fleischer. Die dadurch entstehenden Mischwälder würden nicht nur besser mit Schädlingen fertig werden, sondern auch mit den Klimaveränderungen.

Damit die Bäumchen, die am Donnerstag gepflanzt wurden, nicht von dem auf der Fläche üppig wachsenden Adlerfarm zu stark bedrängt werden, werden die Stadtforstmitarbeiter die Setzlinge in den kommenden drei, vier Jahren regelmäßig freimähen, erläuterte Falk Fleischer weiter. Und wenn alles gut läuft, dann werden aus diesen Bäumchen in 20 bis 40 Jahren Mutterbäume, die Samen werfen und aus denen sich dann wieder neue Bäume entwickeln können. Dann ohne Zutun des Menschen.

Von Edwin Sternkiker