Café Fernblau in Wieck geräumt: Wie geht es weiter in der Darßer Arche?

Wieck

Der Motor eines Staubsaugers heult – oder ist es das Klagen der Betreiber des Café Fernblau in der Darßer Arche, die bis Monatsende ausziehen müssen. Das jedenfalls sieht der Vergleich in einer juristischen Auseinandersetzung vor. Jaqueline Freyer und Roland Koritzki haben ihre Sachen längst gepackt. Der Verlust des Cafés im Wiecker Nationalparkzentrum bedeutet für sie zwar nicht den Ruin – es werden noch zwei Läden in Zingst und Rostock betrieben – doch das Aus des Café ist ein Verlust für Wieck. Über ihre Zukunft wollen sie kein Wort verlieren.

Verlust eines gut laufenden Cafés – das schmerzt auch die Geschäftsführerin der Kur- und Tourist GmbH Darß, Mandy Krüger-Falk. Die Bornerin hat zwar die Kündigung mit den Café-Betreibern entschieden vorangetrieben, weiß aber auch um den Verlust des „Fernblau“. „Die Qualität hat gestimmt“, sagt Mandy Krüger-Falk mit Blick auf das Angebot im „Fernblau“.

Kritik an Art des Betriebs

Nicht gestimmt hat nach Auffassung von Mandy Krüger-Falk die Art des Betriebs des Cafés im Foyer der Darßer Arche im Vergleich mit den Möglichkeiten, die der Pachtvertrag eröffnet hat. Aufgrund des Angebots der Café-Betreiber sei die Tourismusinformation in dem Nationalparkzentrum fast nicht mehr zu sehen und schon gar nicht zu erreichen gewesen, ohne um Präsentationen von Kleidung oder Büchern herumzukurven. In der Vergangenheit habe es verschiedentlich Hinweise von Gästen gegeben, die Tourismusinformation in Wieck sei nur durch einen Laden zu erreichen.

Seitens der Café-Betreiber, das ist außer Roland Koritzki auch Jaqueline Freyer, wurde die Angelegenheit anders dargestellt. Vor allem beriefen sich die Betreiber auf einen gültigen Mietvertrag, der sogar eine Verlängerungsoption beinhalten sollte. Nach den ersten – erfolglosen – Kündigungen hatte Roland Koritzki auf ein Einwirken der Kommune als einzige Gesellschafterin der Kur- und Tourist GmbH Darß gehofft. Vergebens. Der frühere Bürgermeister Bernhard Evers habe die Auseinandersetzung geradezu ignoriert, auch mit der jetzigen Bürgermeisterin wurde kein gemeinsamer Nenner gefunden. Mandy Krüger-Falk wollte mit ihren Engagement eigenen Worten zufolge eine rechtliche Prüfung des Pachtvertrages einleiten, an dessen Bestand sie erhebliche Zweifel hegte. Auch eine Räumungsklage gehörte zum Repertoire.

Café Fernblau ist Geschichte

Inzwischen sind Waren und Mobiliar ausgeräumt. Das Café Fernblau in der Darßer Arche ist Geschichte. Wie es wirtschaftlich mit den Betreibern weitergeht, bleibt offen. Roland Koritzki will sich auf Nachfrage dazu nicht äußern. Aber: Es gibt zwei Läden für Bekleidung, einer in Zingst, einer in Rostock, die nun die wirtschaftlichen Standbeine darstellen.

Unterdessen wurde ein Bewerbungsverfahren für den künftigen Betrieb eines Cafés in der Darßer Arche begonnen. Entgegen mancher Einschätzung auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst müsse bis Ende dieses Monats kein ausgefeiltes Konzept eingereicht werden, wie Mandy Krüger-Falk sagt. Es gehe um eine Interessenbekundung. Bislang gibt es der Tourismus-Chefin in Wieck zwei Interessierte, die ein Café in der Darßer Arche betreiben wollen. Beide Interessenten kämen aus der Region.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aufforderung zu neuerlicher Bewerbung

Ausdrücklich eingeladen ist auch Roland Koritzki, sich erneut zu bewerben. Das Angebot jedenfalls hat die Wiecker Bürgermeisterin Anke Schüler dem früheren Betreiber während der Schlüsselübergabe gemacht.

Das Heulen des Staubsaugers verstummt, die Räumlichkeiten für ein neues Café sind zumindest besenrein. Interessenbekundungen werden bis Ende des Monats angenommen. Hoffnung ist, dass ein Café bis zum Beginn der kommenden Saison eröffnet wird.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter