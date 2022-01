Ribnitz-Damgarten

Wissen Sie was Callisthenics-Geräte sind? Wenn ja, sind Sie offenbar ein Sportfachmann. Wenn nein, macht das aber auch erst mal nichts. Fest steht in beiden Fällen: Noch in diesem Jahr könnten Sie diese Geräte ausprobieren. In den Klosterwiesen in Ribnitz soll eine Callesthenics-Anlage entstehen.

„Das ist eine tolle Aufwertung für diesen Bereich“, sagt Antje Weilandt, Sachgebietsleiterin Gebäudemanagement und Sport in der Verwaltung. In dem Park nahe dem Ribnitzer Zentrum und der Schule am Mühlenberg gibt es bereits einen Sportbereich mit einer Laufbahn, einer Weitsprunggrube und einem Volleyballfeld. Nun kommen Fitnessgeräte hinzu. „In diesem Bereich gibt es viele Menschen, die Sport treiben“, sagt Antje Weilandt. Zahlreiche Jogger nutzen beispielsweise die Klosterwiese. Mit den neuen Geräten könnten nach überstandenem Lauf gleich noch Kräftigungsübungen durchgeführt werden.

Üben mit Smartphone-App

Denn genau das ist mit den Geräten mit dem komplizierten Namen möglich. Fünf davon sollen aufgestellt werden. Unter anderem gibt es ein Bolzfußballtor und eine Tischtennis-Platte. Zentral ist ein großes Gerüst, wie Antje Weiland sagt. An diesem sind diverse Übungen möglich. Der Clou: Für dieses Gerät gibt es eine App. Mit dem Smartphone kann man sich Tipps und Tricks sowie Übungsbeschreibungen ansehen und vor Ort nachmachen.

Die Sportanlage der Klosterwiese soll mit Fitnessgeräten aufgewertet werden. Quelle: Robert Niemeyer

Ähnliches gibt es bereits in Damgarten. Dort war 2019 ein Mehrgenerationen-Spielplatz eingeweiht worden. Die Kosten betrugen 50 000 Euro. Neben einer Drehschüssel und einem Drehring stehen in Damgarten am Ortseingang zu Pütnitz diverse Fitnessgeräte zur Verfügung. Über einen QR-Code an den Geräten gelangen die Nutzer entweder zu einem Youtube-Video oder zu einer kostenlosen Smartphone-App. „Damgarten ist wirklich stark bespielt“, sagt Antje Weilandt zur Resonanz auf das Bewegungsangebot im östlichen Stadtteil.

Kosten: 60 000 Euro

Auch der Fitnessplatz in Ribnitz soll so oft wie möglich und von mehreren Generationen genutzt werden können, nicht vom Kleinkind, aber vom Kind über Jugendliche bis zu Erwachsenen. „Spielplätze gibt es viele, solche Sportplätze aber nicht“, sagt Antje Weilandt.

Der neue Sport-Spielplatz kostet 60 000 Euro. Gefördert werden soll die Anlage über Fördermittel aus dem Leader-Programm, also über regional verteilte EU-Fördermittel. 50292 Euro der Gesamtsumme könnten hier gefördert werden.

Halle, Traktor und Werkzeug

Auch an anderer Stelle wird in die Sportinfrastruktur investiert, wie ein Blick in den Haushaltsplan der Stadt zeigt. Unter anderem ist dort die neue Sporthalle des Bildungscampus in Ribnitz ein größerer Posten. Eine Einfeldhalle sowie eine Außensportanlage entstehen dort. Rund 4,1 Millionen Euro kostet dieser Bauabschnitt des fast 30 Millionen Euro teuren Projektes Bildungscampus. In diesem Jahr werden davon laut Haushaltsplanung rund 2,7 Millionen fällig. Für 150 000 Euro werden davon die Sportgeräte eingebaut. Und weil Haushaltsrecht kompliziert ist, wird hier unterschieden zwischen festen und beweglichen Sportgeräten. Die beweglichen Sportgeräte kosten 65 000 Euro, der Rest fällt auf die festen Sportgeräte.

Die neue Einfeld-Sporthalle des Bildungscampus Quelle: Robert Niemeyer

Im Stadion „Am Bodden“ werden 48 000 Euro investiert und zwar in einen Traktor, der Sprenkler, Anhänger oder Mäher zieht. In der Sporthalle Damgarten soll der Fitnessraum mit neuen Geräten ausgestattet werden. Vor Jahren war der Fitnessraum an der Harbigschule auch mit Spenden der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ eingerichtet worden. „Die sind nun einfach durch“, sagt Antje Weilandt – 7000 Euro werden für neue Geräte ausgegeben.

Darüber hinaus werden für verschiedene Sportstandorte neue Werkzeuge angeschafft, auch weil es bislang immer zu wenige gab, die von einem zum anderen Ort geschafft werden müssen. Somit bekommt die Sporthalle Freundschaft für 4000 Euro, die große Sporthalle Mühlenberg für 4000 Euro, der Sportplatz Tannenblick in Damgarten für 2500 Euro neue Werkzeuge. Das Vereinshaus in der Ulmenallee, wo Vereine der Stadt ihre zentralen Büros haben, wird für 2000 Euro mit neuem Werkzeug ausgestattet.

Von Robert Niemeyer