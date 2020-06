Ribnitz-Damgarten/Pütnitz

Das Camping-Event Campea auf der Halbinsel Pütnitz darf nicht fortgesetzt werden. Das teilte Olaf Manzke, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen, am Dienstag mit. Am Nachmittag hatte es einen Vor-Ort-Termin auf dem Gelände des ehemaligen Militärflugplatzes gegeben. Vertreter der Stadtverwaltung und des Landkreises seien laut Manzke nicht übereingekommen, einen Weg zu finden, die Veranstaltung stattfinden zu lassen.

Auch das abgespeckte Konzept, das am Dienstag vorgestellt worden sei, habe den Landkreis nicht überzeugt und sei nicht genehmigungsfähig. Hintergrund ist unter anderem die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes. Diese besagt in Paragraf acht, dass Großveranstaltungen bis zum 31. August untersagt sind. Das gelte im Außenbereich für Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern und grundsätzlich, unabhängig von der Teilnehmerzahl, beispielsweise für Volksfeste, Konzerte oder Festivals.

Anzeige

Abgespeckte Variante überzeugt nicht

Geplant war ursprünglich ein sogenanntes Pop-up-Camp mit acht voneinander getrennten Arealen mit jeweils maximal 300 Campern. Bis September sollte Campea stattfinden. In der abgespeckten Variante habe der Veranstalter drei Camping-Bereiche vorgeschlagen. Spezielle Zugangsbeschränkungen mit Chip-Überwachung im Armband sowie großflächigen Camping-Parzellen sollten unter anderem die Abstände voneinander gewährleisten.

Weitere OZ+ Artikel

„Aus unserer Sicht ist diese Veranstaltung mit mehreren Hundert Teilnehmern nach der Corona-Verordnung nicht genehmigungsfähig“, so Olaf Manzke. In der Verordnung sei kein Absatz gefunden worden, der in diesem Fall eine Ausnahme begründen würde. Auch die Ausweisung des Geländes als Camping-Platz sei nicht möglich. Dafür werde eine Baugenehmigung benötigt.

Mit diesen Argumenten hatte die Kreisverwaltung als Fachaufsichtsbehörde der Kommunen im Landkreis Vorpommern-Rügen bereits in der vergangenen Woche Campea untersagt bzw. die Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten aufgefordert, die erteilte Genehmigung für Campea zurückzunehmen.

Minimalvariante für wenige Tage

Am Freitag wurde dann eine Minimalvariante genehmigt. Bis zum 1. Juli durfte ein Camping-Areal öffnen. Hier hatte der Landkreis keine Einwände, da es sich um eine kurzzeitige Veranstaltung unter Einhaltung der Vorgaben der Corona-Verordnung des Landes gehalten habe. Dennoch hatte der Veranstalter, Supreme-Surf aus Rostock, Gäste, die vorgebucht hatten, am Samstag nach Hause geschickt, weil das ursprünglich geplante Konzept von Campea nicht realisiert werden konnte.

Geplant war nämlich, dass neben dem Angebot von Camping-Parzellen in jedem Areal thematisch passende Kurse und Workshops angeboten werden, beispielsweise Yoga-Kurse oder Vorträge. Hintergrund war dabei, Künstlern bzw. Kulturschaffenden eine Möglichkeit zu bieten, aktiv zu werden. Bekanntlich liegt die Kultur- und Veranstaltungsbranche wegen der Corona-Krise weitestgehend brach.

Pop-up-Camps sind als Reaktion auf die Corona-Krise entstanden. Unter anderem sollen so in diesem Sommer ungenutzte Festivalgelände genutzt werden können. Auf der Halbinsel Pütnitz veranstaltet Supreme-Surf normalerweise das Pangea-Festival. Das musste bekanntlich in diesem Jahr abgesagt werden.

Ob es in anderer Form mit Campea weitergeht, ist unklar. Veranstalter Hans Jensen war am Dienstagabend nicht zu erreichen.

Von Robert Niemeyer