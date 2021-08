Cartoon-Festival in Prerow steuert auf einen Besucherrekord zu

Prerow

Seinen Schmöker hat Dieter Schwalm vorsichtshalber mit zur Arbeit gebracht. Weil aber die Besucher das Kassenhaus zur deutschlandweit einmaligen Cartoon-Freiluftausstellung am Montag geradezu einrannten, konnte der Mitbegründer des Lappan-Verlags nicht eine Seite des Taschenbuchs lesen. Er musste Eintrittskarten verkaufen, Ausstellungskataloge sowieso und natürlich Cartoon-Postkarten – drei für drei Euro, sechs für fünf Euro. Und dann noch die Buchführung in Form einer Strichliste.

Wenn es gut gelaufen ist, stimmen die Zahl der Striche mit den Einnahmen überein. Ausstellungsmacher Wolfgang Kleinert zelebriert die Aufgabe normalerweise jeden Tag akribisch, Dieter Schwalm füllt die Strichliste dagegen in längeren Zeitabschnitten aus. Am Montag hatte der einstige Verlagschef noch etwas ganz anders zu tun.

Großfamilie zählt seit Jahren zu Stammgästen

Geehrt werden sollte der oder die 10 000. Besucherin beziehungsweise Besucher der Ausstellung „Blöde Bilder – Dümmer-geht’s-nicht-Cartoons“. Das Zählwerk in der rechten Hand lässt Dieter Schwalm Eintrittskarte um Eintrittskarte nach außen wandern. Erste Schätzungen kursieren im Kassenhäuschen, werden es die Senioren sein, die noch bei den Postkarten stöbern, wird es die Großfamilie sein, die noch mit dem Abschließen ihrer Fahrräder beschäftigt ist.

Am Ende ist es die Großfamilie aus Dresden. Sechs Tickets erstehen die jungen Menschen. Das vierte mit der besonderen Bedeutung wird familienintern der Jüngsten zugerechnet. Gislindis Gehring darf sich über ein „Lachsäckchen“ freuen, gefüllt mit dem aktuellen Ausstellungskatalog und einem Wochenkalender für das nächste Jahr. Seit Jahren zählt die Großfamilie aus Dresden zu den Stammgästen der Ausstellung.

Besuch des Cartoon-Festivals gehört einfach dazu

An dem Montag unternahm das „Sixpack“ eine Fahrradtour vom Zingsthof nach Prerow. Ziel war wie in den vergangenen Jahren auch das Cartoonair am Meer. Mit dem Zeichnen selbst haben es die sechs jungen Leute eigenem Bekunden nach nicht so, aber ein älterer Bruder der Großfamilie zeichne sehr gerne, ist ihnen während der Übergabe des Präsents zu entlocken. Ein Besuch der Cartoon-Ausstellung jedenfalls „gehört zum Urlaub einfach dazu“, sagt die älteste Schwester.

Gleiches gilt auch für etliche andere Urlauber und Einheimische. Denn gerade einmal ist Halbzeit des Cartoon-Festivals im Garten des Kulturkatens „Kiek in“. Reißt der bisherige Besucherstrom bis Mitte September nicht beziehungsweise nur geringfügig ab, steuert die Freiluftausstellung auf einen Besucherrekord zu. Der liegt derzeit bei 18 000 Gästen, die sich die Werke Deutschlands bekanntester Zeichner angesehen haben. Trotz der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Coronakrise im vergangenen Jahr sahen sich rund 17 500 Menschen die einzigartige Ausstellung an. Grundsätzlich kalkulieren die Ausstellungsmacher mit 15 000 Besuchern.

Humor erhält neue Bedeutung

Dass die „Blöden Bilder“ in diesem Jahr so gut ankommen, macht Dieter Schwalm an verschiedenen Faktoren fest. Beim Blick in die sich am Himmel auftürmenden Wolken sagt er: „Es ist Ausstellungswetter.“ Und auch die Auswirkungen des Coronavirus spielen den Ausstellungsmachern in die Hände. „Wir sind draußen, die Leute kommen zu uns, ohne Angst haben zu müssen, eine Maske zu tragen“, so Dieter Schwalm.

Der Verlagsgründer sieht in dem Zuspruch für die Ausstellung aber auch eine wachsende Bedeutung des Humors. Schließlich hätten die Menschen lange nichts zu lachen gehabt. So erinnert Dieter Schwalm an die Einschränkungen aufgrund der Pandemie. Und auch die verheerenden Fluten in Deutschland hätten den Menschen gezeigt, dass es Probleme gebe, die Einschnitte mit sich brächten. Hier könne Humor helfen, die Auswirkungen wenigstens kurzzeitig besser zu ertragen.

Viele Zeichnungen im Rennen um den Publikumspreis

Bislang hat sich noch keine Zeichnung als Top-Favorit für den Publikumspreis herauskristallisiert. Dieter Schwalm zufolge wurden viele der Werke mit Stimmzetteln für den Publikumspreis bedacht. Das spreche nicht allein für eine große Bandbreite, die während der Auswahl der Zeichnungen, sondern auch für den vielfältigen Publikumsgeschmack.

Manche bevorzugten ein geradezu kunstvoll erstelltes Bild, andere die Idee in einer schnell gemachten Strichzeichnung. Gleichwohl: Unter den zwanzig am meisten bewerteten Zeichnungen finden sich jährlich wiederkehrend immer wieder die Namen derselben Zeichnerinnen und Zeichner wieder.

