Cartoonair: Schlaue Bilder lockten knapp 16000 Gäste an

Vorne war es ja schon immer eng, wenn das Publikum gefragt wurde, aber in diesem Jahr: „Wir haben ein Patt“, stöhnt Wolfgang Kleinert, Kurator des Festivals Cartoonair am Meer in Prerow, die am Sonntag mit der Vergabe des Publikumspreises zu Ende gegangen ist. Bis zum Samstagnachmittag, an dem sich über 30 Zeichner im Kulturkaten zwischen Kaffee und Kuchen, Stift und Pinsel, Gästefragen und Buchsignaturen einer Tagesaufgabe stellten, hatten die Besucher der Ausstellung Zeit, aus 229 „Schlauen Bildern“ ihr Lieblingswerk zu wählen.

105 zu 105

Fast 70 Zeichner hatten unter der Überschrift „Man lernt nie aus“ Bildungsangebote gemacht, die weit über das kleine „Einmal-Wurzel-aus-Schiller-plus-einem-Drittel-Goethe-durch-Lehrermangel-zum-Quadrat-mal-Denglisch“ hinausgingen. Zu Gast in Hirn und Kuhstall, in Ehe- oder Intensivbett, am Stuben- oder Stammtisch, mit Cartoons ohne Worten und Comic-Strips, sorgfältig ausgearbeitet oder mit schnellem Strich scheinbar leicht dahingeworfen: Erkenntnisse lauern überall.

Und dann lehrten Kleinert und seine Kollegen die Urne aus und zählten: 105 Stimmen für Dennis Metz. Geboren 1974 im Sauerland lebt der Grafik Designer und Cartoonist mit seiner Frau auf der Nordseeinsel Baltrum, wo er sich auch mit Tourismus-Marketing der Insel beschäftigt, die Lachmöwen unterhält und für Süddeutsche Zeitung, taz, Eulenspiegel und Titanic arbeitet. Ebenfalls 105 Stimmen bekam Holga Rosen. Rosen, 1970 in Castrop-Rauxel geboren, lebt in Dortmund und zeichnet für die Ruhr-Nachrichten, Westfalenspiegel, Titanic und Eulenspiegel. Seit 2011 ist er Mitbetreiber des traditionsreichen Dortmunder Filmkunsttheaters „Roxy“.

Ein Unentschieden, das Publikum wurde noch einmal gefragt, am Sonntagmittag pickte Kleinert elf Gäste heraus, die sich mehrheitlich für Metz entschieden.

Dennis Metz gewann den Publikumspreis beim diesjährigen Cartoonair am Meer in Prerow. Quelle: Susanne Retzlaff

Nur eine Stimme weniger (104) als Metz und Rosen hatte Gerhard Haderer (Jahrgang 1951) bekommen. Der bekannteste Karikaturist Österreichs zeichnete über 20 Jahre lang den Startcartoon im Stern. Für Prerow schickte er die lieben Kleinen mit dem Navi auf Ostereissuche. Auch Tetsche, Theodor Schneckensteiff, Stephan Rürup und Klaus Stuttmann lagen ganz vorn in er Publikumsgunst. Neben Schule und elektronischen Medien war der Umgang mit dem Klimawandel ein bestimmendes Thema, so Kleinert.

Die insgesamt rund 4000 abgegebenen Stimmen verteilten sich sehr breit auf die ausgestellten Cartoons, ein Zeichen für hohe Qualität und Treffsicherheit der schlauen Bilder.

„Wird das Mikroplastik oder ist das kompostierbar?“

Die brauchten die Zeichner auch für die Lösung der Tagesaufgabe: „Pinselwitze“ - irgendwas mit Prerow, unter dem speziellen Aspekt Rauchen am Strand. Peter Thulke hatte jedenfalls das richtige Handwerkszeug dabei: „Ja, ich male Aquarell, mit Pinsel und Tusche, da hat man was Eigenes, das ist wie ein Jodeldiplom.“ Er tupft blauen Himmel aufs Blatt und stellt bildlich klar: Prerowerinnen trifft man jedenfalls nicht mehr am FKK-Strand.

Til Mette (l.) und Holga Rosen ließen sich beim Cartoonair Festival in Prerow über die Schulter schauen. Quelle: Susanne Retzlaff

Holga Rosen am Nebentisch lächelt noch immer geduldig das weiße Papier an. „Wir haben doch Zeit bis 17 Uhr, zehn vor fünf bekomme ich die finale Idee, die kann ich schnell zeichnen.“ So passt es gut, dass Stephan Rürup, Träger des Deutschen Cartoonpreises 2018, gerade mit einem subversiven Vorschlag kommt. Er will mit ihm und dem Kollegen Hannes Richert ein Trio gründen, RiRüRo oder so, über die Konsonanten könne man noch reden.

„Habt Ihr das auch manchmal, dass Ihr nicht zeichnen könnt?, fragt Til Mette, der seufzend seinen Platz zwischen Holga Rosen und Ruth Hebler wieder einnimmt. Hebler muss ausgerechnet jetzt radieren. „Wird das nun Mikroplastik oder ist das kompostierbar?“ Mette, Jahrgang 1956, raucht der Kopf. Er studierte Kunst und Geschichte, war Mitbegründer der taz in Bremen und lebt nach 15 Jahren USA seit 2006 in Hamburg. „Jetzt läuft es!“, ruft er und kritzelt das, was ein Mann im Aschenbecher geworden sein wird, wenn die Wendezeiterinnerungen verarbeitet sind.

„ Bremen hat einen Elfmeter verschossen“, ruft es. Holga Rosen guckt und kontrolliert schnell den Stand beim BVB, und immer wieder bitten Gäste um Widmungen ihrer gerade erstandenen Cartoon-Bücher. Sie bekommen meist noch eine kleine, persönliche Zeichnung dazu.

Hatten ihren Spaß: Hannes Richert und Katharina Greve. Quelle: Susanne Retzlaff

Jetzt muss Mette aber einen Strich zulegen, Wolfgang Kleinert geht schon um und mahnt zur Abgabe der Arbeiten. Der Kurator ist zufrieden. Die Veranstaltung hat sich von der Delle im vergangenen Jahr vollständig erholt. Trotz Preiserhöhungen sind knapp 16000 Besucher auf die 12. Cartoonair am Meer gekommen. Hannes Richert und Katharina Greve haben ihre Blätter bereits abgegeben und entspannen im Saal. „Es bringt einfach Spaß, hier zu sein, es ist ein angenehmes Arbeiten. Man muss nicht dauernd über Witze nachdenken, kann mal Pause machen vom lustig sein und so richtig langweilig sein.“

Von Susanne Retzlaff