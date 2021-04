Center Parcs: Alternativ-Vorschlag für Zufahrt nach Pütnitz ist vom Tisch

Ribnitz-Damgarten/Pütnitz

Zu den wichtigsten Problemen, die im Zusammenhang mit dem Bau einer Ferienanlage auf der Halbinsel Pütnitz zu lösen sind, gehört die Verkehrserschließung. Da wurde bereits vor Jahren eine Ortsumgehung ins Spiel gebracht. Dafür bietet sich der östlich von Damgarten existierende alte Bahndamm des ehemaligen sowjetischen Militärflugplatzes als Trasse an, um den Baustellenverkehr und später den touristischen Verkehr von und nach Pütnitz aufzunehmen.

Errichtung von 600 Häusern ist geplant

Hintergrund: Auf dem ehemaligen Militärflugplatz Pütnitz will das international agierende Unternehmen Center Parcs eine Ferienanlage errichten. Nach Unternehmensangaben ist deren Fertigstellung für 2024 geplant. Auf dem 120 Hektar großen Gelände sollen insgesamt 600 Ferienhäuser und -apartments mit 2800 Betten entstehen. Die Groupe Pierre & Vacances/Center Parcs wird in die Errichtung der Ferienanlage rund 220 Millionen Euro investieren. Auch andere Partner möchten sich auf Pütnitz ansiedeln. Die Bernsteinreiter aus Hirschburg mit einem Reiterhof und Supremesurf aus Rostock, Veranstalter des Pangea-Festivals, mit einem Familien-Freizeit-Park. Das Technik-Museum soll erhalten und ausgebaut werden.

Weitere 45,5 Millionen Euro fließen in die Erschließung des Gebietes. Das Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das Vorhaben aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ in Höhe von 43,2 Millionen Euro.

Das Problem: Die geplante Umgehungsstraße kann erst deutlich später gebaut werden als ursprünglich geplant. Niemand im Ribnitzer Rathaus kann und will derzeit versprechen, dass sie zu Baubeginn oder Nutzungsbeginn fertig ist. Aus diesem Grunde brachte Udo Voß (CDU/FDP) in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses die Überlegung ins Spiel, für die Bauzeit des Bernsteinresorts die Straße zwischen den Ortsteilen Tempel und Dechowshof zu nutzen. Zuvor müsste diese ertüchtigt werden. Während der Bauzeit des Bernsteinsresorts müssten die Anwohner dann zwar zwei, drei Jahre mit dem Baustellenverkehr leben, „hätten dann aber eine vernünftige Straße“, so argumentierte Voß. (OZ berichtete)

Doch dieser Vorschlag sei vom Tisch, versicherte am Dienstag in der Sitzung des Stadtausschusses Damgarten Bürgermeister Thomas Huth (Die Unabhängigen). Den Vorschlag von Udo Voß wiesen Bewohner von Tempel und Dechowshof sowie dem Holtacker zuvor entschieden zurück und wandten sich mit einem von Ulf Mönch initiierten offenen Brief an den Bürgermeister und die Stadtvertreter. Einige der in dem Schreiben formulierten Befürchtungen trug Doris Dembek aus Tempel noch einmal in der Sitzung des Stadtausschusses Damgarten vor und verwies unter anderem auf die enge Ortsdurchfahrten und die Tatsache, dass die Häuser teilweise sehr dicht an der Straße stehen. Die sei überdies einspurig, Gehwege gebe es nicht. Auf der Straße seien die Kinder mit dem Fahrrad zur Schule oder zu Fuß zum Schulbus unterwegs.

Ausschussvorsitzender Andreas Gohs (CDU/FDP) verwies darauf, dass die von Udo Voß angestellten Überlegungen wirklich nur ein Vorschlag gewesen sei, über den zu diskutieren möglich sein müsse. Dafür sei zum Beispiel der Stadtausschuss Damgarten der richtige Ort. Aber auch die Bedenken der Einwohnerinnen und Einwohner nehme man auf jeden Fall sehr ernst.

Weniger Fahrzeugbewegungen durch Massenmanagement

Bürgermeister Thomas Huth machte in der Sitzung deutlich: Ziel der Stadtverwaltung sei es, das Projekt Umgehungsstraße so schnell wie möglich voranzutreiben. Die planerischen und genehmigungstechnischen Hürden, die im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zu nehmen seien, seien allerdings sehr hoch. „Die Umgehung noch vor Beginn der Baumaßnahmen am Ferienresort fertigzustellen, das wird leider nicht funktionieren“, sagte Huth. Aber gebaut werde sie auf jeden Fall, entweder auf dem alten Bahndamm oder daneben, versicherte der Ribnitz-Damgartener Verwaltungschef.

Thomas Huth nahm auch die Bedenken auf, die zum Thema Baustellenverkehr geäußert wurden. Betroffen wäre davon der Stadtteil Damgarten. Der Bürgermeister machte deutlich, dass man das Problem nicht kleinreden wolle, aber man werde alles tun, damit die Zahl der Fahrzeugbewegungen in der Bauphase der Ferienanlage für Anwohner nicht zu einer zu großen Belastung wird. Eine Möglichkeit dieses Ziel zu erreichen, sei ein kluges Massenmanagement. Und das heißt, dass so viel wie möglich von dem Material, das zum Beispiel beim Abriss von Gebäuden und der Entsiegelung der Rollbahn anfällt, auf dem Platz verbleibt. „Ausgenommen davon ist natürlich verseuchter Boden“, so Huth abschließend.

Von Edwin Sternkiker