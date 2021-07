Ribnitz-Damgarten

Auf dem ehemaligen Militärgelände auf Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten soll ein Ferienparadies entstehen. Der Ferienpark-Riese Center-Parcs will hier rund 220 Millionen Euro investieren. 600 Ferienhäuser und -Apartments mit 2800 Betten sollen entstehen. 500 bis 600 Menschen sollen dort Arbeit finden. Zum Konzept gehört außerdem, dass das Technikmuseum Pütnitz, die Pangea-Festival-Veranstalter von Supremesurf aus Rostock und die Bernsteinreiter aus Hirschburg auf dem Gelände in eigene Projekte investieren. Anfang August stellen sich die Verantwortlichen den Fragen der Bürger.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In einer Serie stellt die OZ vorab den aktuellen Stand der einzelnen Projekte vor. Im ersten Teil spricht Frank Daemen, Geschäftsführer von Center Parcs Deutschland, im OZ-Interview über den aktuellen Stand der Planungen, äußert sich zu kritischen Punkten und erklärt, warum er sich in die Region verliebt hat.

Herr Daemen, wie ist der aktuelle Planungsstand des Center Parcs-Projektes auf Pütnitz?

Frank Daemen: Wir entwickeln ja nicht nur unseren eigenen Park, sondern mit der Stadt und unseren Partnern gemeinsam das gesamte Areal. Wir schauen also intensiv, wie die gesamte Halbinsel aussehen kann. Bei unserem Center Parcs-Projekt in Pütnitz arbeiten wir mit unseren Architekten derzeit an der Einteilung des Geländes. Wie soll die Landschaft gestaltet werden? Wo stehen die Ferienhäuser? Wie sollen diese aussehen? Dazu gehören auch die zentralen Gebäude, also der Market Dome und das Aqua Mundo, das Badeparadies. Wir versuchen, dem gesamten Park ein Gesicht zu geben und gehen dabei stufenweise immer stärker ins Detail.

Geben Sie uns doch bitte einen kleinen Einblick in den Planungsprozess in diesem großen Unternehmen. Wie sind die Abläufe, wer entscheidet am Ende: So wird‘s gemacht?

Wir haben ein Projektteam. Drumherum arbeiten wir mit vielen externen Spezialisten jeweils in unterschiedlichen Fachgebieten zusammen. In kleinen Arbeitsgruppen stimmen wir uns mit ihnen ab, welche die nächsten Schritte etwa für die Gestaltung der Landschaft, der Ferienhäuser oder der zentralen Gebäude sind. Wir versuchen außerdem, viele Gespräche vor Ort zu führen, etwa wie dem Denkmalschutz oder mit der Naturschutzbehörde. Und einmal im Monat haben wir den Termin mit unserer Hauptverwaltung in Paris. Herr Brémond persönlich (Gérard Brémond, Gründer des Mutterkonzerns Pierre et Vacances, Anm. d. Red.) ist intensiv und aktiv am Projekt beteiligt ist.

„Park bekommt eigenen Charakter, der zur Region passt“

Was soll den Ferienpark auf Pütnitz von bisherigen Center Parcs unterscheiden?

Wir wollen mit der Zeit gehen und einen völlig neuen Ferienpark gestalten. Erstmals entwickeln wir gemeinsam mit anderen Partnern eine komplette touristische Destination. Technikmuseum, Pangea-Island, Reiterhof, die Events: Es wird ein Areal, das sowohl für unsere Gäste als auch für Menschen in der Region interessant ist, die wirklich alles nutzen können. Wir hatten bereits im Allgäu eine intensive Zusammenarbeit mit der Region. In Ribnitz-Damgarten gehen wir noch einen Schritt weiter. Landschaftlich passen wir uns ebenfalls an. Es werden verschiedene Gräser verwendet, regionale Gehölze, so dass wir dem Park einen komplett eigenen Charakter geben, der zur Region passt. Und ein besonders wichtiger Aspekt: Wir wollen einen CO2-neutralen Park bauen.

Wie wollen Sie das schaffen?

Wir hatten bereits einen Termin mit einer Firma, die uns bei der Energieversorgung unterstützen könnte. Wir hoffen, dass wir es wirklich schaffen, ohne fossile Energieträger auszukommen. Wir schauen, ob wir dafür nicht sogar unser Konzept anpassen, zum Beispiel bei den Außenschwimmbecken. Die gibt es im Winter möglicherweise nicht, weil die in der kalten Jahreszeit ein enormer Energieschlucker sind. Vielleicht bekommen wir auch alle Häuser in Südwestrichtung ausgerichtet, um die höchstmögliche Effizienz für Solarenergie zu bekommen.

Das Projekt „Bernsteinresort“ Auf dem ehemaligen Militärflugplatz Pütnitz will das international agierende Unternehmen Center Parcs eine Ferienanlage errichten. Auf dem 120 Hektar großen Gelände sollen insgesamt 600 Ferienhäuser und -apartments mit 2800 Betten entstehen. Die Groupe Pierre & Vacances/Center Parcs wird in die Errichtung der Ferienanlage rund 220 Millionen Euro investieren. Auch andere Partner möchten sich auf Pütnitz ansiedeln. Die Bernsteinreiter aus Hirschburg mit einem Reiterhof und Supremesurf aus Rostock, Veranstalter des Pangea-Festivals, mit einem Familien-Freizeit-Park. Das Technik-Museum soll erhalten und ausgebaut werden. Weitere 45,5 Millionen Euro fließen in die Erschließung des Gebietes. Das Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das Vorhaben aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ in Höhe von 43,2 Millionen Euro.

Zuletzt gab es keine guten Nachrichten aus Bayern. Center Parcs hat sich von der geplanten Investition am Brombachsee zurückgezogen. Beeinflusst das die Planungen in Mecklenburg-Vorpommern?

Ganz klar: Nein! Der Park am Brombachsee war ein ganz anderes Projekt. Wir finden es sehr schade, dass das nicht klappt. Auch da wäre eine ehemalige militärische Anlage aufgewertet worden. Aber für Ribnitz-Damgarten hat dies keinerlei Auswirkungen.

„Die Neuversiegelung wird geringer sein.“

Lassen Sie uns ein paar Annahmen besprechen, die immer wieder als Kritikpunkte aufkommen. Wie stehen Sie beispielsweise zu folgender Äußerung? Der Bau des Center Parcs zerstört Natur.

Wir planen in allen Bereichen, also bei unserem Park und auch beim Technikmuseum, bei Pangea-Island und bei den Bernsteinreitern mit größtmöglicher Rücksicht. Und wenn man sich allein die Fläche von Center Parcs anschaut, dann befinden wir uns ausschließlich im Bereich der Landebahnen. Ganz gezielt haben wir gesagt, wir gehen nicht in den südlichen Uferstreifen. Der ist für uns besonders schützenswert. Auch oben halten wir uns von dem kleinen Waldstück fern. Der Eingriff in die Natur ist marginal. Außerdem wird die gesamte kontaminierte Fläche, die teilweise auch mit Kerosin verunreinigt ist, komplett saniert. Die Neuversiegelung wird geringer sein als die Versiegelung jetzt. Es wird Neuanpflanzungen geben. Ich traue mich, wirklich zu 100 Prozent zu sagen, dass das Gelände qualitativ einen Quantensprung nach vorne macht, wenn es um Nachhaltigkeit und Bio-Diversität geht.

Eine weitere Befürchtung, die immer wieder geäußert wird: Während der Bauphase des Center Parcs fahren unzählige schwere Baufahrzeuge durch Damgarten. Die geplante Umgehungsstraße wird ja offenbar nicht rechtzeitig fertig. Wird das so kommen?

Die Planungen für die Umgehungsstraße liegen bei der Stadt. Da kann ich nicht viel zu sagen. Ich merke, dass der Bürgermeister da sehr umsichtig agiert und versucht, die Bevölkerung mitzunehmen. Wir versuchen natürlich, den Verkehr so gut wie möglich zu reduzieren. Wir versuchen, so viel Material wie möglich von vor Ort wiederzuverwenden. Bei unserem neuen Park im Allgäu haben wir beispielsweise den gesamten Beton der Bunker auf dem Gelände gemahlen und wieder für die Infrastruktur benutzt. Wenn dort Häuser gebaut werden oder Möbel angeliefert werden, dann können wir einen gewissen Verkehr nicht verhindern. Wir bauen aber noch nicht morgen und haben deshalb noch Zeit, mit der Stadt und der betroffenen Bevölkerung darüber ins Gespräch zu kommen.

Ein Thema, das in ganz Mecklenburg-Vorpommern von Tourismusexperten immer wieder diskutiert wird, ist die Frage: Wie viele Betten verträgt die Urlaubsregion noch? Viele sagen mittlerweile, MV ist an der Grenze angelangt. Mehr geht nicht. Wie passt Center Parcs auf Pütnitz mit 2800 neuen Betten da hinein?

Persönlich denke ich: Ja! Ich bin mir bewusst, dass es bereits viele Betten gibt, aber als Ganz-Jahres-Konzept, was es in der Region so noch nicht gibt, kann Center Parcs daher als ein tatsächlicher Mehrwert angesehen werden. Wir versuchen außerdem, andere Formen der Anreise zu ermöglichen als nur das Auto. Dafür führen wir Gespräche mit der Deutschen Bahn. Der Vorteil von Center Parcs ist, dass unsere Gäste nicht klassisch samstags anreisen, sondern größtenteils Freitag und Montag die Hauptanreisetage sind und bis zu 22 Prozent an anderen Tagen. Wir versuchen auch, ein solarbetriebenes Boot auf den Bodden zu bekommen, mit dem man nach Dierhagen, nach Wustrow oder auch nach Born fahren kann, damit man das Auto nicht braucht. Und wir möchten den Gast in der Region mitnehmen, beispielsweise in Kombination mit dem Technikmuseum oder Pangea-Island. Wir können Synergien schaffen, nicht nur in den Hauptzeiten, sondern auch in anderen Jahreszeiten.

Infoveranstaltung geplant Die Beteiligten des geplanten Bernsteinresorts wollen sich den Fragen der Bürger stellen. Nachdem coronabedingt eine Bürger-Informations-Veranstaltung Anfang des Jahres nicht stattfinden konnte, soll nun aufgrund der Lockerungen im Sommer nach den Sommerferien eine Einwohner-Versammlung stattfinden. Als Datum sind der 9. und 10. August geblockt. Je nach Nachfrage werde es einen oder zwei Termine geben, heißt es aus der Stadtverwaltung. Genaue Uhrzeit und Ort werden noch bekannt gegeben. Geplant ist eine zweiteilige Veranstaltung. Im ersten Teil werden die Beteiligten über ihre Projekte informieren. Anschließend ist eine Fragerunde geplant. Moderiert wird die Veranstaltung von der OSTSEE-ZEITUNG.

Gerade durch Corona hat sich der Fachkräftemangel in der Branche noch weiter verschärft. Eine weitere Befürchtung vor allem bei den Hoteliers und Gastronomen in der Region: Center Parcs nimmt ihnen die Arbeitskräfte weg. Wird das passieren?

Da mache ich mir keine großen Sorgen. Die Befürchtungen gab es auch bei unserem Park im Allgäu. Das hat sich nicht bewahrheitet. Tatsächlich besetzen wir in der Regel in allen Fachbereichen und an allen unserer Standorte zehn bis 15 Prozent mit Auszubildenden. Wir bilden also neue Fachkräfte aus. Mit unserem ganzjährigen Konzept können wir auch junge Leute vielleicht in der Region halten, die sonst im Winter in der Schweiz oder in Österreich arbeiten würden. Mit der Ganzjahresauslastung sind bei uns nicht nur die Wochenenden wichtig oder die Feiertage der Schlüssel zum Erfolg. Es ist auch an anderen Tagen viel zu tun. Deshalb können wir auch Arbeitnehmer ansprechen, die nicht abends oder am Wochenende arbeiten können, also Arbeitskräfte, die heute nicht unbedingt in der Gastronomie arbeiten.

„Corona war eine mittlere Katastrophe.“

Wie steht es eigentlich um den Mutterkonzern Pierre et Vacances? Der war Anfang des Jahres ja aufgrund finanzieller Schwierigkeiten in die Schlagzeilen geraten.

In Frankreich haben wir ein sogenanntes Conciliation-Programm angefangen, das in der deutschen Presse fälschlicherweise als Schutzschirmverfahren beschrieben war. Dem ist aber nicht so. Dieses Conciliation-Verfahren gibt es nur in Frankreich und meint, dass wir mit den Eigentümern unserer Ferienhäuser ins Gespräch gegangen sind. Dabei ging es um die Mietzahlungen. Auch ein Mediator war dabei. Das Verfahren in Frankreich schützt uns dabei vor einer Klage. In Deutschland machen wir das auch, aber nicht in der Form der Conciliation. Wenn man natürlich von November bis Mai über sechs Monate nicht vermieten kann, dann ist es schon logisch, dass man mit den Eigentümern der Immobilie ins Gespräch geht. Die Frage war, ob sie einen Teil der Last tragen wollen und können. Mit den meisten größeren Eigentümern haben wir in gutem Einvernehmen Lösungen gefunden.

Wie hat sich die Corona-Krise auf Center-Parcs ausgewirkt?

Corona war für unsere Branche natürlich eine mittlere Katastrophe, ob für große Unternehmen wie Tui oder Lufthansa oder kleinere Restaurants und Hotels. Das gilt auch für Center Parcs. Auch wir haben Überbrückungshilfen bekommen. Und wir haben zuletzt ein weiteres Darlehen mit unserer Hausbank abgesprochen. Finanzprobleme haben wir aber nicht. Und wir sehen sehr positiv in die Zukunft. Seit wir im Mai aufgemacht haben, gehen bei uns die Buchungen durch die Decke. Unser Konzept passt dabei nicht nur in die Corona-Zeit, sondern wurde auch in den Jahren zuvor immer beliebter. Urlaub im eigenen Land mit einer gewissen Sicherheit, mit gewissen Standards. Wir sehen, dass wir uns extrem schnell erholen. Wenn man das mit Stadt- oder Tagungshotels oder Kreuzfahrtlinien vergleicht, Fluglinien oder Veranstaltern, alle werden noch anderthalb bis zwei Jahre mit angezogener Bremse arbeiten müssen. Wir nicht.

Zur Galerie Ein Rundgang in Bildern auf dem ehemaligen Militärflugplatz Pütnitz.

Tatsächlich gibt es ja mittlerweile Berichte, nach denen Piere et Vacances sogar wieder in großem Stil investiert.

Ja, absolut. Es gibt das Konzept der Re-Invention (sich neu erfinden, Anm. d. Red.). Wir investieren über 700 Millionen Euro, das ist unser Geld und Geld der Eigentümer. Den Park in der Lüneburger Heide renovieren wir beispielsweise mit weit über 30 Millionen Euro. Letztes Jahr haben wir die Renovierung des Parks im Hochsauerland abgeschlossen. Wir erneuern in den Niederlanden drei Parks, in Belgien zwei Parks. Der gesamte Prozess ist auch während der Corona-Zeit weitergelaufen. Das Re-Invention-Programm betrifft aber nicht nur bestehende Parks, sondern auch neue. Pütnitz wird dabei beispielhaft sein, auch was Themen wie Nachhaltigkeit, Regionalität oder auch Inklusion betrifft.

„Wir sehen den Bug nicht als direkte Konkurrenz.“

Auf dem Bug auf Rügen soll ebenfalls ein Ferienpark mit 2000 Betten entstehen. Wie bewerten Sie dieses Konzept? Bekommen Sie dort Konkurrenz?

Das Projekt gibt es bereits seit langer Zeit. Es ist uns in der Vergangenheit auch mal angetragen worden. Erst einmal kann ich mir nicht vorstellen, dass in diesem Jahr dort schon gebaut wird. Auch mit einem beschlossenen Bebauungsplan braucht das Gelände nach so langer Zeit mindestens eine neue Umweltverträglichkeitsprüfung. Wir sehen das eher nicht als direkte Konkurrenz. Auf dem Bug entsteht etwas anderes als auf Pütnitz. Wir bauen Ferienhäuser, die für eine Familie einen gewissen Freiraum bieten. Die zwei besonderen Merkmale sind die Ganzjahrestauglichkeit und die Mischung. Es ist auch im November, Dezember und Januar schön dort. Und man kann Selbstversorger sein und sogar seine eigene Bettwäsche mitbringen, oder einen umfassenden Service buchen. Man kann mit weniger Geld einen sehr schönen Urlaub machen, oder auch exklusivere Wohnungen buchen.

Sie selbst kommen seit Jahren auch privat im Urlaub in die Region. Was begeistert Sie persönlich an der Region Fischland-Darß-Zingst?

Ich kenne die Region seit der Eröffnung des Dorint-Hotels in Wustrow, die ein sehr guter Freund von mir gemacht hat. Ich habe mittlerweile sehr viele Freunde und Bekannte dort gewonnen, ich kenne viele Jungs beim Tonnenabschlagen oder in der Freiwilligen Feuerwehr. Das gibt mir immer wieder das Gefühl, nach Hause zu kommen. Ich habe gesehen, wie sich die gesamte Region in den letzten zwei Jahrzehnten entwickelt hat. Was ich wirklich liebe an der Region, ist der Strand. Der ist traumhaft. Die Möglichkeiten, die Halbinsel mit dem Fahrrad zu entdecken, sind außerdem ein einzigartiges Aushängeschild. Deshalb ist es uns auch wichtig, dass der Fahrradweg auf Pütnitz am Bodden entlang in Richtung Norden ausgebaut wird. Außerdem ist die Region wunderschön für Familien. Dazu kommt die Regionalität, aber auch eine Vielfalt. Das möchten wir alles auch ein klein wenig bei Center Parcs mitnehmen.

Von Robert Niemeyer