Ribnitz-Damgarten

Die von Center Parcs geplante Ferienanlage auf der 650 Hektar großen Halbinsel Pütnitz soll 2025 eröffnet werden. Die Anlage mit 500 Ferienhäusern und 100 Ferien- und Hotelapartments entsteht auf 120 Hektar. 220 Millionen Euro will das Unternehmen investieren.

„Bevor auf der Halbinsel Pütnitz aber auch nur ein Spatenstich gesetzt werden kann, muss hundertprozentig klar sein, dass sich keine Munition im Boden befindet“, sagt Bürgermeister Thomas Huth. Er informierte auf OZ-Anfrage darüber, dass es mit der Kampfmittelberäumung Anfang kommenden Jahres losgehen soll. Ein weiteres Thema sind solche Altlasten wie Kerosin und Öl im Boden.

Bevor allerdings mit der Kampfmittel- und Altlastenberäumung begonnen werden kann, müssen noch jede Menge Vorarbeiten erledigt werden. Damit wurden Experten von drei Gutachterbüros aus Hannover beauftragt, die bereits viele Erfahrungen mit der Sanierung von ehemaligen Truppenübungsplätzen haben. Sie führen derzeit unter anderem Archiv-Recherchen durch, um historische Quellen auszuwerten.

Laser-Scans geben Hinweise auf vergrabene Munition

Zum Einsatz kommt auch luftgestütztes Laserscanning. Dabei handelt es sich um ein Verfahren zur großflächigen Erfassung von Höheninformationen der Erdoberfläche. Aus dem so erzeugten digitalen Geländemodell lassen sich zum Beispiel Bombentrichter aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges sichtbar machen, die auf aktuellen Luftbildern durch die Vegetation gar nicht mehr zu erkennen sind. „Diese Laser-Scans können auch Hinweise auf vergrabene Munition, Schrott und Müll liefern“, erläutert Bauamtsleiter Heiko Körner.

Dieses Schild macht bereits am Eingang zum ehemaligen Flugplatz auf Gefahren im Boden aufmerksam. Quelle: Edwin Sternkiker

Er machte weiter deutlich, dass die Kampfmittel- und Altlastenerkundung eine sehr anspruchsvolle Aufgabe sei. Vor allem auch deshalb, weil man nicht nur die 120 Hektar im Auge habe, auf der Center Parcs bauen will. Es gehe um das gesamte Areal des einstigen Militärflugplatzes. Der wurde von 1935 bis 1944 von der deutschen Wehrmacht zu Ausbildungszwecken von Piloten genutzt. Lediglich in der Endphase des Krieges waren hier kurzzeitig Flugzeuge stationiert, die Kampfeinsätze gegen vorrückende sowjetischen Truppen flogen. Von 1952 bis 1994 wurde der Flugplatz von sowjetischen bzw. russischen Jagdfliegern genutzt.

Spezialisten des Munitionsbergungsdienstes führten bereits in den Jahren 2000 und 2012 auf dem ehemaligen Pütnitzer Flugplatz partielle Kampfmittelräumarbeiten durch. Geborgen wurden damals unter anderem englische 30-Pfund-Brandbomben, Flakmunition sowie Waffen und Waffenteile. Bei den im Jahre 2000 vorgenommenen Arbeiten hatten sich die Spezialisten die Fläche eines Schießstandes vorgenommen. Neben deutscher und russischer Granatmunition kamen dabei auch die erwähnten englischen 30-Pfund-Brandbomben ans Tageslicht.

Luftbilder aus der Zeit 1943 bis 1945 ausgewertet

Im Zusammenhang mit der Raumordnungsverfahren erfolgte dann 2013 eine Begutachtung, mit dem Ziel, entsprechende Belastungen bereits auf der Ebene des Raumordnungsverfahrens so weit wie möglich auszuschließen. Dazu wurden unter anderem Luftbilder aus den Jahren 1943 bis 1945 und 1953 ausgewertet. Im Rahmen dieser Recherchen konnten keine Bombenverdachtspunkte oder Bombentrichter ausgemacht werden.

Wer sich mit der Geschichte des Flugplatzes intensiver beschäftigt, überrascht das nicht. Denn von Bombardierungen blieb er verschont, es gab lediglich einige Angriffe mit Bordwaffen. Allerdings hatten die Alliierten den Platz offenbar im Visier. Am 20. Juni 1944 flogen alliierte Bomber die Raffinerie Pölitz bei Stettin und als Ausweichziel das Luftzeugamt Anklam an. Da acht von zehn Bomber ihre Ladung nicht abwerfen k0nnten, nahmen sie Kurs auf die Bachmann-Flugzeugwerke Ribnitz und den Fliegerhorst Pütnitz, um dort ihre Bomben auszuklinken. Doch die meisten landeten im Ribnitzer See.

73 Bomben landeten im Ribnitzer See

Was der Stadt Ribnitz und dem Fliegerhorst damit erspart geblieben ist, zeigt eine Auswertung von Aufnahmen, die von diesem Angriff gemacht wurden. Sie belegen 73 Bombendetonationen im Ribnitzer See. Nur einige wenige Bomben sind im Stadtgebiet gefallen und richteten Schäden in der heutigen Mühlenstraße 27 und in der Fischerstraße 25 (ehemaliges Kino) an.

Unmittelbar nach Beendigung der Bombenabwürfe um 10.22 Uhr griffen zwei Squadrons der Begleitjägerverbände den Fliegerhorst Pütnitz an. Im Verlaufe dieses Angriffs beschossen 30 Mustang-Jäger zwischen 10.25 Uhr und 10.52 Uhr sowohl Flugzeuge als auch die Anlagen des Fliegerhorstes.

Dass so genaue Angaben über diese Angriffe vorliegen, ist den Recherchen, die die Wessling GmbH Limbach-Oberfrohna im Auftrag der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten anstellte, zu verdanken. Deren Ergebnisse liegen seit November 2012 vor.

Von Edwin Sternkiker