Die Herbstferien sind vorüber. Die Kommunalpolitik auch. Verschiedene Gremien in der Region Ribnitz-Damgarten tagen in dieser Woche. Hier die Sitzungsübersicht mit den wichtigsten Themen.

Stadt Ribnitz-Damgarten

Am Montag, 11. Oktober, tagt der Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Verkehr der Stadtvertretung. Beginn der Sitzung ist um 18 Uhr im Ribnitzer Begegnungszentrum. Unter anderem beraten die Ausschussmitglieder über den Antrag der SPD/Grüne-Fraktion, die Höchstgeschwindigkeit auf der Flugplatzallee zwischen Damgarten und dem Militärflugplatz Pütnitz zu reduzieren. Außerdem sollen die Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger der Feuerwehr erhöht werden.

Am Dienstag um 18 Uhr tagt der Stadtausschuss Damgarten in der Damgartener Bibliothek. Unter anderem wird dann über den aktuellen Stand der Planungen des Bernsteinresorts auf dem ehemaligen Militärgelände Pütnitz informiert. Außerdem soll der Entwurf des Bebauungsplanes für den Damgartener Hafen beschlossen werden. Dort sollen unter anderem Wohnmobilstellplätze entstehen.

Amt Recknitz-Trebeltal

Eine umfangreiche Tagesordnung hat am Dienstag der Ausschuss für Stadtentwicklung der Stadtvertretung von Bad Sülze. Um 18 Uhr geht es im Sitzungssaal des Rathauses los. Die Ausschussmitglieder beschäftigen sich dann mit einer möglichen Tempo-30-Zone in der Stadt Bad Sülze, der Beschilderung der Parkplätze und der Parkplatzkonzeption im Allgemeinen, mit der Straßenbeleuchtung, den Wanderwegen im Stadtgebiet, dem Turnus der Entleerung der Papierkörbe, dem Projekt Eiskeller sowie den Bebauungsplänen „Mühle“, „Haselbusch“ und „Scheunenviertel“.

Der Amtsausschuss des Amtes Recknitz-Trebeltal tagt am Mittwoch um 19 Uhr in der Aula der Regionalen Schule in Tribsees. Unter anderem geht es dann um den aktuellen Stand der Planung für den Ersatzneubau der Regionalen Schule Tribsees. Der Amtsvorsteher, die Ausschussvorsitzenden sowie die Bürgermeister der amtsangehörigen Gemeinden berichten außerdem über aktuelle wichtige Angelegenheiten.

Amt Darß-Fischland

Die Gemeindevertretung Dierhagens tagt am Mittwoch, 13. Oktober, im Haus des Gastes. Bürgermeisterin Christiane Müller informiert dann unter anderem über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde. Außerdem geht es um die Vergabeordnung des Amtes Darß/Fischland.

In der Gemeinde Zingst findet keine öffentliche Sitzung kommunalpolitischer Gremien statt, ebenso in der Stadt und im Amt Barth sowie in Marlow.

