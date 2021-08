Center Parcs Pütnitz: Lebhafte erste Debatte um Bernsteinresort

Am Dienstag, 10. August, findet eine weitere Inforunde zum Bernsteinresort auf Pütnitz statt. Im Rahmen der Sitzung des Stadtausschusses Damgarten stellen sich in der Sporthalle des Gymnasiums in Damgarten die Investoren des Tourismusprojektes auf dem ehemaligen Flugplatz den Fragen der Bürger. Um 18 Uhr geht es los. Ab 17 Uhr ist Einlass. Moderiert wird der Abend vom Vorsitzenden des Stadtausschusses und der OSTSEE-ZEITUNG. Es wird einen Livestream geben.