Ribnitz-Damgarten

So soll es aussehen, das Bernsteinresort auf Pütnitz. Die Stadtverwaltung und die Investoren haben jetzt erstmals einen detaillierten Plan des Vorhabens auf dem ehemaligen Militärflugplatz veröffentlicht. Der sei noch nicht in Stein gemeißelt. Wie in den vergangenen Monaten könne sich im laufenden Planungsprozess immer wieder etwas verschieben. Doch es ist bereits deutlich zu erkennen, wohin die Reise gehen soll.

Eingearbeitet in den Plan sind mittlerweile auch die Ideen der vermeintlich kleineren Investoren. Ganz im Osten sind die Flächen des Reiterhofs der Bernsteinreiter zu sehen. Auch das Vorhaben des Technikmuseums ist zu erkennen, beispielsweise die runde neue Fläche an Hangar I, die Platz für eine Freiluftausstellung von Fahrzeugen bieten soll.

Umrundet wird das Technikmuseum vom Pangea Island des Rostocker Unternehmens Supremesurf. Das Herzstück dieses Vorhabens ist ein neu zu schaffender See an Hangar IV.

Am Montag und Dienstag, 9. und 10. August, findet jeweils ein Infoabend zum Bernsteinresort statt. Ab 18 Uhr stellen die Investoren ihr Projekt vor und sich selbst den Fragen der Gäste. Ab 17 Uhr ist Einlass. Auf Infotafeln können sich die Besucher vorab über das Projekt informieren. Am Montag, 9. August, findet die Runde im Begegnungszentrum in Ribnitz statt. Moderiert wird der Abend von der OZ. Geplant ist auch ein Internet-Livestream. In Damgarten findet einen Tag später, am 10. August, eine weitere Info-Veranstaltung statt, ebenfalls moderiert von der OZ in Kooperation mit dem Stadtausschuss Damgarten. Beginn ist auch hier um 18 Uhr und zwar in der großen Sporthalle des Gymnasiums. Auch hier soll es online einen Live-Stream geben.

Ankerinvestor ist bekanntlich der Ferienparkriese Center Parcs. Auf dem nun veröffentlichten Plan ist zu erkennen, wie die Ferienhäuser angeordnet werden sollen, nämlich im Rund um mehrere Hügel. Markant ist, dass die Sichtlinie der ehemaligen russischen Landebahn erhalten bleibt, die zum Hauptweg des Parks wird, der zum zentralen Ort des Ferienresorts führt, dem Spaßbad Aqua Mundo und dem Market Dome mit Shops, Restaurants und Cafés.

Was der Plan noch zeigt

Auffällig ist, dass Hangar V im Süden nicht eingezeichnet ist. „Die Halle steht zur Disposition“, sagt Heiko Körner, Leiter des Bauamtes Ribnitz-Damgarten auf Nachfrage. Der Grund: In den Planungen zum Bernsteinkonzept ist für diese Halle keine Nutzung vorgesehen. Die Hallen I bis III sollen vom Technikmuseum genutzt werden. In den Hangar IV baut Supremesurf unter anderem einen Kletterpark, der bis auf’s Dach reichen soll. Von diesem Dach aus soll man in den neu geschaffenen Surfsee rutschen können.

Zu sehen ist auch der Hafen des Bernsteinresorts. Er ist derzeit in der Verlängerung der Landebahn eingezeichnet. Der Standort änderte sich in den vergangenen Monaten allerdings immer wieder. Auffällig sind kleine Inseln vor dem Hafen. Die sollen unter anderem Ottern Lebensraum bieten. Von dem kleinen Hafen aus sollen Fähren und Wassertaxis die Halbinsel Pütnitz mit der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst verbinden.

Was die Investoren planen

Center Parcs plant einen Ferienpark mit 500 Ferienhäusern und 100 Hotel- und Ferien-Apartments und insgesamt dann 2800 Betten. Mit 600 000 Übernachtungen pro Jahr rechnet das Unternehmen. Genutzt wird vor allem die Fläche der ehemaligen russischen Landebahn. Etwa 107 Hektar nutzt Center Parcs. Die gesamte Halbinsel Pütnitz ist etwa 650 Hektar groß. 220 Millionen Euro wolle das Unternehmen investieren.

Die Supreme GmbH & Co. KG aus Rostock, auch Veranstalter des Pangea-Festivals, plant mit Pangea Island einen Familien- und Freizeitpark. 40 Millionen Euro soll der kosten. Unter anderem soll ein See entstehen, auf dem eine künstliche Surfwelle produziert werden kann. Surfworkshops, Trainingsstunden und auch Wettbewerbe können hier veranstaltet werden. Kletterparcours, Skateboardpark oder BMX-Strecke gehören ebenfalls dazu. Geplant sind auch Co-Working-Lager für Künstler und Kreative sowie Camping-Plätze. 35 Hektar will Supreme für sein Vorhaben nutzen. Das Unternehmen rechnet mit 200 000 Besuchern jährlich.

Das Technikmuseum soll sich in seinem Bestand bewegen. Unter anderem sollen die drei genutzten Hallen saniert werden. So sollen die Nebenräume der Hangars als Ausstellungsräume hergerichtet werden. Das Spielangebot für Kinder soll vergrößert werden. Fahrattraktionen bleiben erhalten. Der maritime Bereich und der Eisenbahnbereich könnten ausgebaut werden. 25 Hektar des Geländes nutzt das Technikmuseum, dessen Verantwortliche mit etwa 50 000 Besuchern jährlich rechnen.

Im Osten des Geländes planen die Bernsteinreiter aus Hirschburg einen Reiterhof mit Streichelzoo. Gebaut werden soll ein Hauptstall für 50 bis 70 Pferde. Außerdem soll eine Reithalle (20 mal 60 Meter) errichtet werden. Zum Konzept gehören außerdem eine Servicestation sowie ein Zentralgebäude mit Aufenthaltsräumen, Sanitärtrakt und einem kleinen Bistro. Von den 30 Hektar Gesamtfläche werden laut Leipold 1,5 Hektar mit Gebäuden und Wegen versiegelt. 3,5 Millionen Euro beträgt das Investitionsvolumen.

Neu ist, dass ein weiterer Partner mit ins Boot geholt werden soll. Laut Verwaltung handelt es sich dabei um einen Indoor-Spielplatz-Betreiber.

Knackpunkt Umgehung

Seitdem bekannt ist, dass die Halbinsel Pütnitz touristisch entwickelt werden soll, existiert die Forderung nach einer Umgehungsstraße um Damgarten herum, um den vorpommerschen Stadtteil der Bernsteinstadt vor übermäßiger Verkehrsbelastung zu schützen. Die Umgehungsstraße ist Bestandteil der Planungen und soll auf der ehemaligen Bahntrasse östlich von Damgarten von Höhe Gewerbegebiet „An der Mühle“ bis zum Ortsausgang Damgarten Richtung Saal führen. Bekannt ist mittlerweile auch, dass diese Umgehung wohl erst mit Fertigstellung also Eröffnung des Ferienparks 2026 genutzt werden kann. Grund ist, dass dafür ein aufwendiges Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden muss.

Gefordert wird allerdings die Fertigstellung der Umgehung bereits mit Baubeginn. Dafür wurde online sowie mit Unterschriftenlisten eine Petition gestartet. Die Umgehungsstraße könne nicht rechtzeitig fertig werden. Dafür aber eine Baustraße. Das ist die aktuelle Idee der Stadtverwaltung.

Laut Heiko Körner soll auch diese Trasse östlich von Damgarten verlaufen. Auch müssten Genehmigungsverfahren eingehalten werden, die jedoch weniger aufwendig seien. Geklärt werden müssen unter anderem die Anbindungen der Baustraße an die B105 und an die Kreisstraße am Ortsausgang Damgarten. Auch muss der Tempeler Bach beispielsweise überquert werden. Entsprechend seien Untersuchungen notwendig, beispielsweise für den Tier- und Pflanzenschutz.

Baustraße ab 2023 nutzbar?

Erklärtes Ziel sei es laut Heiko Körner, die Baustraße im Jahr 2023 in Nutzung zu bringen, also im kommenden Jahr das bzw. die Genehmigungsverfahren zu durchlaufen. Mit dem Landwirt, der die Flächen bewirtschaftet, sei bereits gesprochen worden. Auch mit den Eigentümern der Flächen – diese sind an den Landwirt verpachtet – stehen Gespräche an. Die Behörden wie die Baugenehmigungsbehörde des Landkreises und das Straßenbauamt würden ebenfalls beteiligt.

Vor Baubeginn beginnt im nächsten Jahr zunächst die Altlastensanierung und Munitionsbergung. Was abtransportiert werden muss und nicht wiederverwendet werden kann, könne zu einem gewissen Teil zunächst auf dem Gelände verbleiben, bis die Baustraße fertig ist.

Von Robert Niemeyer