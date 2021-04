Ribnitz-Damgarten

Auf dem ehemaligen Militärflugplatz Pütnitz will Center Parcs eine Ferienanlage errichten. Ab 2025 sollen Gäste empfangen werden. Auf dem 120 Hektar großen Gelände werden 600 Ferienhäuser und -apartments mit 2800 Betten entstehen. Die Groupe Pierre & Vacances/Center Parcs will in die Errichtung der Ferienanlage rund 220 Millionen Euro investieren.

Einen entsprechenden Vorvertrag unterzeichneten die Stadt und Center Parcs im März dieses Jahres (OZ berichtete). Auch andere Partner möchten sich auf Pütnitz ansiedeln. Weitere 45,5 Millionen Euro fließen in die Erschließung des Gebietes. Das Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das Vorhaben mit 43,2 Millionen Euro.

Die Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten arbeitet mit Hochdruck daran, Baurecht zu schaffen. Bis zum Ende des Frühjahrs soll der Auftrag für die Erstellung des ­B-Planes vergeben werden. Dazu sind Aussagen zum Natur- und Artenschutz notwendig. Wie weit man in Sachen Umweltplanung ist, darüber informierte Bauamtsleiter Heiko Körner die Mitglieder des Landwirtschafts- und Umweltausschusses Ribnitz-Damgarten in ihrer Sitzung am Montag.

Gutachten zum Artenschutz werden aktualisiert

Die Stadt muss nicht bei null anfangen. Heiko Körner verwies darauf, dass man bereits im Rahmen des 2016 erfolgreich abgeschlossenen Raumordnungsverfahrens Gutachten zum Natur- und Artenschutz sowie Walderhaltung erstellen ließ. Deren Ergebnisse könne man nutzen. Diese Gutachten machen unter anderem Aussagen zu besonders schützenswerten Biotopen. Allerdings würden diesen Gutachten Erhebungen zugrunde liegen, die zum Teil bereits bis zu zehn Jahre alt sind. Aus diesem Grunde seien Aktualisierungen notwendig, sagte Körner. Deshalb habe man 2020 eine sogenannte Differenzkartierung vorgenommen.

In deren Rahmen wurde untersucht, ob und wie sich die Tier- und Pflanzenwelt in den entsprechenden Biotopen und geschützten Bereichen seit den Erhebungen, die im Vorfeld des Raumordnungsverfahrens angestellt wurden, verändert habe. „Dies ist wichtig, um herauszufinden, wo es möglicherweise Konflikte mit der zukünftigen Nutzung geben kann und welche anderen als ursprünglich für die Bebauung vorgesehenen Flächen in Anspruch genommen werden können, um solche Konflikte zu vermeiden.“ Begonnen habe man im vergangenen Jahr auch mit der Erfassung geschützter Einzelbäume, erläuterte Körner weiter.

Untersuchungen des Uferbereiches abgeschlossen

Erledigt werden konnte im vergangenen Jahr die Untersuchung des Uferbereiches, hier ist es vor allem um Sedimentuntersuchungen und damit verbunden um die Ermittlung der Wassertiefen gegangen. Die liegen zwischen einem und 2,4 Metern, berichtete Körner. Weiterhin ging es um die Klärung der Frage, ob und welche Altlasten es im Uferbereich gibt.

In den kommenden Wochen soll die gesetzlich vorgeschriebene Artenschutzkartierung auf den Weg gebracht werden. Dazu erfolge demnächst eine europaweite Ausschreibung, informierte Körner die Mitglieder des Landwirtschafts- und Umweltausschusses. Diese Ausschreibung laufe bis September. Im Januar, Februar 2023 soll dann die Artenschutzkartierung vorliegen, so jedenfalls der Plan. Sie wird unter anderem Aussagen darüber treffen, welche Tier- und Pflanzenarten im Projektgebiet vorkommen und welche von diesen besonders zu schützen sind. Die dazu notwendigen Erhebungen werden ein Jahr in Anspruch nehmen.

Der Spotplan für das Bernsteinresort auf der Halbinsel Pütnitz. Quelle: OZ-Grafik/Arno Zill

Wichtiger Teil der jetzt anstehenden Arbeiten sei auch die Waldbestandskartierung, erläuterte der Bauamtschef weiter. Hintergrund: Insgesamt 20 Hektar Wald müssten nach bisherigen Planungen umgewandelt werden, um ausreichend bebaubare Flächen zu bekommen. Dazu müsse man aber erst einmal wissen, was eigentlich aktuell Wald ist. Das will die Stadt in Abstimmung mit der Landesforstbehörde mit Hilfe von Drohnen herausfinden.

Körner abschließend: „Die Schaffung von Baurecht ist eine echte Herausforderung für alle Beteiligten. Unser Anspruch ist es, einerseits die Natur bestmöglich zu schützen und andererseits die angestrebte Entwicklung auf dem Areal gut vorzubereiten.“ Wie man beides unter einen Hut bringen kann, darüber soll in Bürgerforen informiert und diskutiert werden.

Einsatz regenerativer Energien

Bürgermeister Thomas Huth wies in der Sitzung darauf hin, dass das Projekt so naturverträglich und ökologisch wie möglich umgesetzt werden solle. So hätten sich die Partner bereits im Vorfeld darauf geeinigt, in der Planung Bereiche auszuweisen, in denen die „Natur in keinem Falle angefasst werden wird“ . Areale für eine naturräumliche Entwicklung soll es beispielsweise im Bereich des südlichen Boddenufers und nördlich des Center Parcs geben.

„Wir wollen auf der grünen Halbinsel so grün wie möglich unterwegs sein“, sagte der Ribnitz-Damgartener Verwaltungschef weiter. Dazu gehöre auch der Einsatz regenerativer Energien. Wenn möglich, dann soll auch die Wasserstoff-Technologie eine Rolle spielen.

Von Edwin Sternkiker